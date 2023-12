Финансовые новости: Мелкий шрифт в рекламе кредитов: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России предлагает гражданам пройти короткий опрос, чтобы оценить, насколько понятно отражены условия оформления кредитов в дисклеймерах (уточнениях мелким шрифтом) в рекламе продуктов банков.

23 октября вступила в силу норма закона, которая обязывает кредитные организации указывать в рекламе диапазон значений полной стоимости кредита при раскрытии информации о процентных ставках. Изменения требований к рекламе зависят от того, как ее видят и понимают потребители продуктов и услуг. Итоги опроса помогут сформировать предложения по улучшению регулирования рекламы в области финансов. Фото на превью: NicoElNino / Shutterstock / Fotodom

