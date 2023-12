Финансовые новости: «Кибербезопасность в финансах»: опубликована программа форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Деловая программа форума Банка России «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге, предусматривает более 40 тематических секций и различных прикладных направлений.

В первый день форума, 14 февраля, на панельной дискуссии «Стратегия развития информационной безопасности финансовой сферы» Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и представители банковского сообщества обсудят перспективные направления защиты граждан от кибермошенников и актуальные угрозы для финансовых организаций. В этот день также пройдут тематические секции по вопросам обеспечения технологического суверенитета, особенностям аутсорсинга информационных технологий и страхованию киберрисков. Спикеры поделятся, в том числе, опытом развития цифровых и платежных технологий. Проблематика противодействия мошенничеству при переводах и кредитовании, а также повышение финансовой киберграмотности будут в центре внимания во второй день форума. В ходе отдельной секции участники обменяются мнениями, как решить проблему дефицита кадров в сфере информационной безопасности. Форум закончится серией мастер-классов от ведущих экспертов в области защиты информации. Основные дни форума — с 14 по 16 февраля. Молодежные дни — с 11 по 14 февраля — станут отдельным событием мероприятия. Студенты со всей России представят свои проекты в области информационной безопасности. Кроме того, они смогут принять участие в основной программе форума.

