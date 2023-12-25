Финансовые новости: Информация о порядке расчета и публикации процентной ставки RUONIA в период новогодних праздников (25.12.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России принял решение не проводить расчет и публикацию ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA за 29 декабря 2023 года.

Расчет и публикация ставки RUONIA за 9 января 2024 года будут осуществляться 10 января 2024 года.

Расчет и публикация ставки RUONIA с 10 января 2024 года продолжатся в обычном режиме.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI