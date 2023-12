Студентки ФЕН отличились на состязаниях по статическим упражнениям ОФП

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году развернулась нешуточная борьба среди студентов первого и второго курсов на традиционных он-лайн соревнованиях по статическим упражнениям ОФП (общая физическая подготовка). Участники, общее количество которых превысило 500 человек, выполняли три упражнения: «классическую планку», «лодочку» и «стульчик». Необходимо было как можно дольше продержаться в определенном положении тела, победитель и призёры определялись по сумме времени всех трёх упражнений.

В итоге среди девушек первое место с уникальным результатом 28 минут 48 секунд заняла студентка Факультета естественных наук Галина Земцова, на втором месте – ее одногруппница Софья Шарманкина с суммой времени 19:32, а третьей стала Арима Бутитова (ИФП), ее результат 19:15.

У юношей лучшее время 20 минут 12 секунд показал Магомед Хидиров (ЭФ), а второй результат 18 минут 30 секунд показали сразу два студента: Лев Квасников (ФФ) и Константин Щербинин (ЭФ) – все трое первокурсники.

Среди студентов старших курсов первые места заняли Софья Лисица (ГИ) с суммой времени 17:08 и Ефим Пашко (ФИТ) с результатом 16:04.

Поздравляем победителей и призёров, а также благодарим всех участников соревнований и их организаторов – преподавателей КафФВ Максима Мальцева и Антона Мамекова.

