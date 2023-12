Состоялась Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Юный Управдом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 декабря в Доме молодёжи на ВДНХ в рамках мероприятий Международного форума «Россия» состоялась Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания», проходившего с сентября по декабрь 2023 года.

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в управлении своим домом, придомовой территорией, микрорайоном, школой, созданием проектов формирования доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации. Он стал площадкой для профессионального роста, развития городской среды нашей Родины, реализации идей и инициатив детей и молодых граждан.

За время проведения заочного этапа на конкурс подано около 600 заявок от участников из 67 регионов России.

На очный этап конкурса в предновогоднюю Москву приехало 180 участников и научных руководителей из 40 регионов нашей страны.

Церемонию награждения открыл председатель организационного комитета конкурса, председатель Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов. В своём приветственном слове он отметил широкую географию конкурса, а также важность участия молодёжи в проектах развития городской среды.

Государственный университет управления представлял заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, советник ректора Сергей Чуев. Он поблагодарил участников за проявленный интерес к тематике управления городским хозяйством и подчеркнул, что именно с дома начинается любовь и забота о Родине.

Также призы и подарки победителям конкурса вручили: Председатель Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы, Председатель Совета по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства Александр Козлов, и.о. исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, Президент Союза малых городов Российской Федерации Евгений Марков и другие.

Наиболее популярными стали номинация «Моя школа» участников возрастной категории 10-13 лет и 14-17 лет и номинация «Мой двор» для молодых специалистов в сфере управления городским хозяйством 18-25 лет.

Победителем номинации «Мой двор» в возрастной категории 10-13 лет стал Сергей Казадаев, который представил проект создания комфортной, а главное безопасной среды придомовой территории. Жюри в особенности отметило инновационные решения в проекте.

В возрастной категории 14-17 лет в номинации «Моя школа» победителем стал Александр Ефремов с работой «Умная теплица». Александр давно занимается вопросами автоматизации и имеет несколько реализованных проектов. Эксперты отметили, что представленная работа может стать коммерчески успешным стартапом.

Важной для развития профессиональных кадров является номинация «Управление городским хозяйством» в возрастной категории 18-25 лет. В ней победителями стали Христофор Кесафоти и Анна Романова из Краснодарского края, представившие проект автоматизации процесса уборки придомовой территории в стесненных условиях.

Защита проектов конкурсантов состоялась накануне, 22 декабря, на трёх площадках: в Общественной палате Российской Федерации, Государственном университете управления и Конгресс-центре гостиницы Измайлово «Бета». Экспертное жюри конкурса состояло из представителей государственных и муниципальных органов власти, образовательных учреждений, институтов гражданского общества – ученых и практиков в сфере управления городским хозяйством.

