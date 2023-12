«Роснефть» начинает зимний завоз грузов на объекты «Восток Ойл»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») приступила к зимнему завозу грузов по Северному морскому пути и зимним автодорогам на объекты «Восток Ойл». В этом сезоне на производственные базы и площадки одной из крупнейших строек страны на севере Красноярского края планируется доставить рекордные 700 тыс. тонн стройматериалов, техники и оборудования. Это почти на 20% больше объемов, доставленных в прошлом году за этот период.

Первые морские суда с грузами для «Восток Ойл» в сопровождении ледоколов уже прибыли в «Бухту Север» и порты г. Дудинки и Диксона. Также для приема и разгрузки судов в районе баз «Таналау», «Караул» и «Воронцово» идет строительство ледовых припаев на реке Енисей.

В номенклатуру доставляемых грузов входят металлоконструкции и трубная продукция, железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, спецтехника, автотранспорт и тд.

Для их дальнейшей доставки к производственным площадкам «РН-Ванкор» строит свыше 2000 км зимних автодорог. К строительству сети сезонных автомобильных дорог привлечено более 1000 дорожных строителей и свыше 500 единиц специализированной техники.

Зимники проходят по территории севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они соединяют производственные базы и объекты действующей и строящейся системы транспорта нефти «Восток Ойл» с месторождениями Ванкорского и Пайяхского кластеров, а также с портом «Бухта Север». Таймырская часть зимней трассы в этом сезоне увеличилась по сравнению с прошлым сезоном на 100 км – до 1045 км.

Впервые зимние автомобильные дороги построены между нефтеперекачивающими станциями №2 и №3 вдоль трассы строящегося нефтепровода от Ванкора до «Бухты Север». Это обеспечило прямое сообщение от г. Дудинки до «Бухты Север» и порта Диксон.

С наступлением устойчивых морозов запущены основные маршруты между Ванкорским, Тагульским и Сузунским месторождениями, откуда открывается доступ к новым объектам «Восток Ойл» на Таймыре.

Открытие зимних автодорог обеспечит своевременную доставку материалов и оборудования для возведения первоочередных объектов «Восток Ойл». Традиционно сезонные автодороги, включая ледовые переправы через реку Енисей в районах г. Дудинки и г. Игарки, выполняют важную социальную функцию — они открыты для транспорта местных жителей и малочисленных народов Севера. Дороги используются в снабжении Заполярья необходимыми бытовыми грузами, а также продуктами питания.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в проект «Восток Ойл». «Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

25 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI