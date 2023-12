Обучающиеся СПбГАСУ – призёры Пятого всероссийского межвузовского соревнования в компетенции «Эффективное проектирование»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники из СПбГАСУ. Слева направо: Елизавета Зубрякова, Сергей Сергеев, Мария Канутэ, Дмитрий Плуток, Анна Яруллина, Глафира Бачманова

Две команды студентов факультета инженерной экологии и городского хозяйства под руководством старшего преподавателя кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники СПбГАСУ Ростислава Баруздина приняли участие в Пятом всероссийском межвузовском соревновании студентов в компетенции «Эффективное проектирование» по специальности 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат), прошедшей 22–23 ноября. Одна из команд в составе Глафиры Бачмановой, Марии Канутэ и Елизаветы Зубряковой заняла второе место в номинации «Техническая реализация». Анна Яруллина, Сергей Сергеев и Дмитрий Плуток получили сертификаты участников.

19 декабря состоялось награждение дипломами и сертификатами участников соревнования, которое провёл управляющий компании «ЭТМ» по взаимодействию с вузами и отраслевыми учебными центрами, почётный член клуба ИТ-директоров Санкт-Петербурга Игорь Мялковский.

Соревнование проводится два раза в год – каждый семестр, в условиях максимального приближения к реальному объекту производства, капитального строительства, ремонта или модернизации электрооборудования.

На соревновании отрабатываются навыки эффективного применения цифровых технологий в едином информационном пространстве при проектировании систем электроснабжения; аргументированной продажи своего технического решения требовательному заказчику в условиях ограничений времени, бюджета и субъективных предпочтений заказчика; максимально быстрого подбора продукции одновременно по показателям цена/качество/возможность планировать работы на объекте, начиная с утра следующего за заказом дня, наличия сертификатов, наличия товаров на складах своего региона, других регионов, ограничений «параллельного импорта»; сокращения до минимума «бумажного» документооборота.

