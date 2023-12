«НИУ ВШЭ — международный университет, представляющий разные культуры и народы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 декабря в атриуме корпуса ВШЭ на Покровском бульваре прошел масштабный фестиваль «Весь мир в одной Вышке», который объединил более 20 национальных студенческих организаций и клубов университета. Их представители рассказали участникам события о новогодних традициях разных народов, провели квизы и викторины. Организатором мероприятия выступила Дирекция по интернационализации ВШЭ. На данный момент в Вышке обучается свыше 5 тысяч иностранных студентов почти из 140 стран мира. Каждая культура уникальна и колоритна по-своему. «Весь мир в одной Вышке» позволил ребятам обрести новые знакомства, обменяться культурным опытом и стать еще ближе друг к другу. В Русской чайной также можно было отведать ароматный глинтвейн и горячий чай с пряниками, баранками и печеньем. В фестивале приняли участие Арабский, Армянский, Белорусский, Киргизский, Французский, Латиноамериканский, Молдавский и многие другие клубы Вышки. Их представители провели мастер-классы по каллиграфии, оригами и изготовлению национальных орнаментов. Индийский клуб организовал для всех желающих йогу на английском языке, а Центр поддержки и карьеры иностранных студентов и выпускников — мастерские по созданию новогодних открыток и росписи пряников.

Азията Септел, студентка 4-го курса ОП «Дизайн одежды» Школы дизайна ВШЭ, считает, что такие мероприятия важны и их стоит посещать каждому вышкинцу. «Я представляю свою студенческую организацию — Тыва-клуб, — говорит Азията. — Мы показываем нашу культуру и традиции через национальную одежду, шаманскую атрибутику и игру в кости. Вышка — это вуз, где обучается много иностранных студентов, с которыми нужно объединяться и дружить».

Айсезим Мурзаканова, студентка 4-го курса ОП «Экономика», переехала в Россию из Кыргызстана. «Сегодня я рассказываю гостям фестиваля про нашу культуру и одежду, национальную еду и игры, а также музыкальные инструменты. Кроме того, я показываю наши картины и провожу викторины. Это сближает, именно на таких мероприятиях я знакомлюсь с представителями разных народов, мы все начинаем общаться и чаще встречаться», — поясняет студентка.

Кафаят Али Рази приехал из Пакистана. Сейчас он обучается в Центре подготовки иностранных слушателей ВШЭ и в следующем году станет студентом магистерской программы «Критические медиаисследования» НИУ ВШЭ. «В нашей стране представлено много разных культур, каждые 20 км может меняться даже язык, на котором говорят пакистанцы. Пакистан — это страна тысячи культур», — рассказал Кафаят Али Рази.

Шерифе Динала, студентка 1-го курса ОП «Политология» НИУ ВШЭ, на фестивале представляла страны Африки. «Я показываю, какая она — Африка. Здесь много стран с разной культурой, но нас всех объединяет один континент. Мне очень нравится идея такого фестиваля, НИУ ВШЭ — международный университет, представляющий разные культуры и народы. Это классно, что у нас есть возможность изучить их», — подчеркнула Шерифе. Аксинья Кушнер, волонтер фестиваля, ОП «Анимация и иллюстрация», 1-й курс

— В последнее время я часто участвую в волонтерских проектах в Вышке. И когда узнала о фестивале, сразу же согласилась. Ведь это очень важное мероприятие, у нас обучается много ребят из других стран, это помогает всем нам сблизиться. Арина Смирнова, волонтер фестиваля, ОП «Бизнес-информатика», 3-й курс

— Если честно, то я поступила в Вышку в том числе для того, чтобы познакомиться с интересными людьми из разных стран. А сегодняшний фестиваль собирает всех в одном пространстве, независимо от курса и программы. Тут понимаешь, что мы все работаем над одной целью и есть то, что нас всех объединяет, — это Вышка.

