Медали областного студенческого Кубка по плаванию

В плавательном бассейне НГТУ завершился Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по плаванию. Более 120 участников из 12 команд соревновались на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями и в эстафетном плавании.

Наши девушки завоевали 4 медали:

Софья Панишева (ФЕН) заняла 1 место в плавании брассом на 50 метров и 3 место на дистанции 100 метров тем же стилем. Выиграла же дистанцию 100 метров брассом Анастасия Юршенайте (ЭФ). Мария Колчина (ИМПЗ) стала третьей в плавании 100 метров вольным стилем.

В составе команды также выступали студенты НГУ:

Екатерина Сероклинова, Артем Земнухов и Степан Калашников (ФЕН), Анастасия Папченко, Андрей Орлов и Александр Панков (ФФ), Мария Котенева, Антон Синица и Макар Пичугин (ММФ), Владимир Митюков и Глеб Биркин (ЭФ), Анастасия Королева (ИИР), Татьяна Нефедова (ГИ), Дмитрий Дроздов (ГГФ), Артём Федореев (СУНЦ) и Тимур Гайфуллин (ФИТ)

Поздравляем спортсменок и их тренера Сергея Тимофеева с успешным стартом! Желаем всем удачи на сессии и хороших результатов на Универсиаде весной!

