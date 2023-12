Магия музыки и традиций: оркестр Политеха выступил в костюмах первых студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря каждый год в Белом зале традиционно проходит одно из главных университетских событий — чествование заслуг первого директора института князя Андрея Гагарина. В этом году 168-летие со дня его рождения стало историческим. Оркестр будущих инженеров презентовал костюмы, которые повторяют форму первых студентов Политеха.

Выступление эстрадно-симфонического оркестра Политеха под управлением Дмитрия Мисюры каждый раз — сенсация. Несколько лет назад оркестр студентов технического вуза всколыхнул научное и музыкальное сообщества: физики, программисты, экономисты, строители с флейтами, скрипками, кларнетами в руках исполняют репертуар больших симфонических оркестров. А теперь вновь фурор! Музыканты облачились в костюмы, которые носили первые студенты Политехнического института 125 лет назад.

Мы благодарны первому директору Политеха князю Андрею Гагарину за то, что он заложил основы всестороннего образования политехников и отдал музыке важную в этом роль. Мы благодарны ректору университета Андрею Рудскому, который является продолжателем этих традиций. 10 лет назад Андрей Иванович поддержал идею создания оркестра, а сейчас подарил музыкантам концертные костюмы , — отметил руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин.

Тужурки черного сукна, офицерского покроя, застегивающиеся на пять позолоченных пуговиц, с воротником темно-зеленого бархата и контрпогонами с позолоченными вензелевыми изображениями , — так выглядела форменная одежда студентов-политехников в начале XX века. Форма была утверждена в 1902 году учредителем института министром финансов Российской Империи Сергеем Витте. На контрпогонах сначала были литые знаки с буквами МФ — министерства финансов. С 1910 года, когда институт стал носить имя Петра Великого, на контропогонах появился вензель Петра Первого — скрещенные латинские Р, что означает Petro Primo. Именно этот знак был воссоздан в мастерской Фаблаба Политеха для костюмов оркестра эстрадно-симфонического оркестра СПбПУ «Polytech Orchestra».

«Polytech Orchestra» — приемник симфонического оркестра, созданного первым директором института Гагариным, восстановил еще одну традицию — сопровождение балов, проходящих в университете. 21 декабря 2023 года впервые студенческий оркестр Политеха сопровождал губернаторский новогодний студенческий бал. А 22 декабря вышел на сцену Белого зала удивлять публику мастерством исполнения шедевров мировой классики.

Вместе с оркестром выступили солисты вокальной студии «Polyvox» СПбПУ. Коллектив под руководством заслуженной артистки России Ольги Ковалевой является лауреатом многочисленных конкурсов, но впервые солисты пели в сопровождении оркестра. Песни советской эстрады звучали со всем разнообразием оттенков, со всей искренностью. Самым сильным по воздействию стал гимн Политеха — музыканты оркестра, солисты и весь зрительный зал — все ощущали эту восторженность. Единение, воодушевление, свобода и красота — чувства, которые вызывает Петром вдохновленный Политех.

