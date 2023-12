ИПМЭиТ подтверждает качество образовательных программ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Аккредитационный совет Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» принял решение о профессионально-общественной аккредитации 13 образовательных программ Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. Речь идёт о сфере государственного муниципального управления и управления персоналом, государственного аудита и экономической безопасности, сервисной деятельности и наукоёмких технологий.

В экспертизе программ приняли участие три комиссии, в состав которых вошли руководители и ведущие специалисты Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», центров оценки компетенций в сфере нанотехнологий, микроэлектроники и финансового рынка, Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе, Российской гостиничной ассоциации, Российского союза туриндустрии, ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», ООО «Севзапвнипиэнергопром» и многих других.

На заочном этапе комиссии провели экспертизу учебных планов и рабочих программ дисциплин, учебно-методической и нормативной документации, изучили отчёты о самообследовании образовательных программ, проанализировали курсовые работы, отчёты о прохождении практик и выпускные квалификационные работы студентов. Особое внимание эксперты уделили изучению системы взаимодействия с работодателями, организации работы с выпускниками и содействия трудоустройству.

В рамках очного визита 8 декабря эксперты осмотрели материально-техническую базу ИПМЭиТ, встретились с руководством университета, дирекцией института, преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями по всем программам, представленным к профессионально-общественной аккредитации.

В приветственном слове и.о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова рассказала экспертам об университете и подчеркнула важность системной работы по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.

Процедура профессионально-общественной аккредитации позволяет нам посмотреть на организацию образовательной деятельности и подготовку выпускников глазами работодателей, выявить точки роста и обеспечить конкурентоспособность наших образовательных программ , — отметила Людмила Владимировна.

«Профессионально-общественная аккредитация — инструмент, способствующий сближению усилий образовательных учреждений и работодателей в целях повышения качества образования. Встречи с руководством института, педагогическим составом, студентами, выпускниками и представителями работодателей позволили членам экспертных комиссий получить полную информацию об аккредитуемых программах и образовательном процессе, — рассказала вице-президент Союза „Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата“ Елена Желтухина. — Эксперты СПб ТПП были впечатлены масштабом проделанной работы и высоким уровнем подготовки к профессионально-общественной аккредитации (ПОА). Политех дает высокий уровень образования, отвечающий современным требованиям работодателей».

В рамках обучения в Политехе студенты получают три главных навыка, которые ценятся при дальнейшем трудоустройстве: необходимый и достаточный объем знаний, чтобы легко ориентироваться в предметной области избранной специальности, знание методов эффективного целенаправленного поиска необходимой информации и умение находить эффективные способы самостоятельного решения поставленных задач , — акцентировал эксперт Михаил Тузников, главный инженер ООО «Севзапвнипиэнергопром».

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин отметил большую работу, проделанную коллективом института при подготовке к процедуре ПОА.

Успех обеспечивают три составляющие — четкость задач, которые ставит перед нами ректор Андрей Иванович Рудской, система грамотного финансового менеджмента и команда профессионалов ИПМЭиТа , — подчеркнул Владимир Энгелевич.

Все образовательные программы СПбПУ аккредитованы на полный срок — 6 лет. Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ учитываются при проведении конкурса контрольных цифр приема, а также процедур аккредитационного мониторинга и государственной аккредитации.

