Инженерное образование для школьников

Политехнический университет продолжает работу с учащимися Газпром-классов. Проект помогает школьникам подготовиться к профессиональному развитию в нефтегазовой сфере.

В проекте «Газпром-классы» участвует 31 российская школа. Политех сотрудничает с гимназией № 330 Невского района и гимназией № 426 Петродворцового района. Классы курируются дочерними предприятиями «Газпром» — «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и «Газпром энергохолдинг».

Занимаясь в Газпром-классах, школьники узнают о специфике работы в нефтегазовой отрасли, возможностях развития в компании, а также необходимости инженерного подхода для развития научно-технического прогресса страны.

Преподаватели Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики и сотрудники Центра по работе с абитуриентами СПбПУ разработали программу, которая направлена на получение комплексных знаний о топливно-энергетическом комплексе. На занятиях школьники изучают инженерные решения в нефтегазовой отрасли, цифровые технологии, аспекты энергосбережения, альтернативные источники энергии. Также ребята приобретают опыт инженерной и проектной работы, развивают «гибкие» навыки и предпринимательские компетенции. Плюсом для успешного развития карьеры является и умение корректно доносить свою точку зрения, вести переговоры. Для старшеклассников разработан мастер-класс по здоровой коммуникации, на котором рассказывают о классификации конфликтов и типах личности.

Проектная деятельность — важная составляющая программы обучения для «Газпром-классов». Школьники разрабатывают собственные проекты, связанные с актуальными направлениями работы Газпрома, например, энергосбережением и альтернативной энергетикой. Учащиеся гимназии № 330 проектируют автономный источник электропитания и создают цифровую модель для сокращения потребления энергии компрессорной станции. А ребята из гимназии № 426 применяют в своих проектах цифровые двойники, роботизированные комплексы и системы искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать потребление электроэнергии.

Проект “Газпром-классы” — это возможность для школьников, интересующихся нефтегазодобывающей отраслью, осознанно подойти к выбору будущей профессии. А Политех, известный передовыми инженерными разработками, — лучшее место, чтобы показать школьникам, как интересно быть инженером. В рамках реализации этого проекта мы развиваем у ребят навыки, которые пригодятся им в жизни вне зависимости от выбранной профессии. Например, умение работать в команде над задачами в условиях внешних ограничений — то, с чем мы ежедневно сталкиваемся в профессиональной сфере , — поделился ассистент ВШЭМ Арсентий Клюев.

Новые знания пригодятся учащимся Газпром-классов в конкурсе научно-технологических проектов «Ступени», отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» и других проектах.

