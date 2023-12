Для студентов СПбГАСУ провели лекции по светотехнике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Практическое занятие

СПбГАСУ 14–15 декабря посетили эксперты учебного центра компании «Световые технологии» Евгений Бурдаев и Денис Савельев.

Студенты и преподаватели кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники прослушали лекции по основам светотехники и светотехническому дизайну. На практических занятиях студенты освоили основы проектирования освещения, познакомившись с расчётом и визуализацией внутреннего и наружного освещения в программе DIALux evo.

Представители компании рассказали о производстве светотехнического оборудования в Рязани и разработке световых решений подразделениями компании в разных городах России и за рубежом. В частности, была упомянута петербургская компания INTILED, которая занимается разработкой архитектурного освещения крупных объектов. Эту компанию можно посетить с экскурсией.

Вуз и представители учебного центра наметили направления дальнейшего сотрудничества.

