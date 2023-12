ГУУ подарил праздник детям, чьи родители участвуют в СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственной университета управления при содействии Ассоциации выпускников совместно с Московским авиационным институтом и Движением первых организовал ёлку для детей, чьи родители участвуют в СВО.

Мероприятие прошло в Подмосковье на базе одной из воинских частей. В нём приняли участие студенты и сотрудники ГУУ, которые устроили детям настоящий праздник: водили с ребятами хороводы, пели песни, порадовали появлением Деда Мороза и Снегурочки.

Всем детям подарили сладкие подарки, которые были предоставлены Ассоциацией выпускников ГУУ.

«Сегодняшняя поездка – чудесная возможность порадовать маленьких ребят и предаться ностальгии по детским годам. Ведь им так мало нужно для праздника – Дед Мороз, Елка и подарки. И сегодня нам выпал шанс подарить детям это незабываемое ощущение чуда», — поделился сотрудник ГУУ Иван Яшков.

