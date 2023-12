В Центре языка и мозга ВШЭ созданы прикладные решения по оценке когнитивных функций человека

Source: MIL-OSI Russian Language News

В НИУ ВШЭ состоялась стратегическая сессия «“Умные игры” для медицины и образования». Команда исследователей Вышки представила разработанные в Центре языка и мозга инструменты для объективной оценки профессионалами состояния когнитивных функций взрослых и детей. Представители экспертного сообщества оценили продемонстрированные прикладные решения. Организаторами мероприятия выступили Центр коммерциализации разработок и трансфера технологий (ЦКРТТ) и Центр языка и мозга Высшей школы экономики. Специалистам из клинической сферы, системы дошкольного и школьного образования, разработчикам обучающих игр были представлены инструменты диагностики и коррекции нарушений как устной, так и письменной речи, а также других когнитивных функций человека. В частности, демонстрировался тест «Кораблик», разработанный для оценки речевых компетенций и определения степени и природы речевых нарушений у детей. Другое решение — Русский афазиологический тест (РАТ) — в настоящее время проходит клиническую апробацию. Методика позволяет качественно и количественно определить профиль лингвистических нарушений, установить вид и степень тяжести афазии. Для оценки навыков чтения младших школьников был также создан современный планшетный инструмент «Карасик», способный заменить традиционную методику исследования навыка чтения — с листа. Участники провели групповые обсуждения и определили требования целевой аудитории пользователей к таким продуктам. Эксперты отметили важное направление работы Центра языка и мозга совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ по разработке полноценной сценарной игры для обучения чтению и коррекции дислексии у детей, которая должна выйти в свет в 2024 году. Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ

«Одна из главных задач центра — изучение связи языка и мозга передовыми экспериментальными и нейровизуализационными методами. Среди клинических направлений нашей работы — сопровождение нейрохирургических операций в сознании, нейровизуализация, изучение механизмов речевых нарушений у взрослых. Наши исследователи детально изучают формирование языка у детей в монолингвальной и билингвальной среде, а также нарушения в становлении и развитии речи у детей с различными патологиями развития, например специфическими языковыми нарушениями, расстройствами аутистического спектра и дислексией. По данным издаваемого НИУ ВШЭ статистического сборника «Образование в цифрах: 2023», общее количество воспитанников в системе дошкольного и начального образования составляет 14,5 млн детей. Из них, по данным Московского педагогического государственного университета, более половины имеют логопедические проблемы: дисграфию, дислексию, фонетико-фонематические нарушения речи и прочие. Психологам и логопедам нужны удобные современные тесты, позволяющие диагностировать и корректировать данные проблемы. Существующие же на сегодняшний день отечественные тесты характеризуются большой долей субъективизма и отсутствием нормативных значений, что мешает их применению на практике. В связи с этим в рамках центра мы разрабатываем и внедряем в практику удобные и апробированные цифровые инструменты диагностики и коррекции нарушений речи и других когнитивных функций. Зачастую они выполнены в виде игр, что облегчает их использование при работе с детьми».

В рамках групповой работы участники сессии наряду с требованиями к рассмотренным ИТ-решениям определили барьеры и способы их преодоления на пути внедрения в практику. В частности, эксперты отметили, что игровой или фантазийный формат является самым удачным при работе с детьми, облегчая восприятие предлагаемых тестов. Внедрение тестов должно сопровождаться всесторонней технической поддержкой, включая видеоинструкции, обучение, обновление программного обеспечения и т.п. Разработчикам нужно развивать линейку представленных продуктов для разгрузки психологов и логопедов от ручной работы. Частные образовательные организации, государственные школы, реализующие программы дополнительного образования, являются открытыми площадками для пилотирования и внедрения. В этой связи становятся более актуальными программы подготовки и повышения квалификации логопедов и учителей для работы с новыми ИТ-инструментами. Также была отмечена необходимость включения подобных инструментов в клинические рекомендации, подготовки рекламных материалов, в том числе с экономическим обоснованием использования предлагаемого продукта. Геннадий Пильнов, заместитель директора ЦКРТТ

«Стратегическая сессия, с одной стороны, была направлена на получение экспертной оценки и предложений по доработке конкретных ИТ-продуктов НИУ ВШЭ, с другой стороны — на выстраивание новых коммуникаций между собравшимися специалистами. Центр психометрики и измерений в образовании НИУ ВШЭ планирует провести научный семинар с участниками сессии — разработчиками цифровых решений. В начале 2024 года состоится расширенная встреча с коллегами из “Хорошколы” по вопросам апробации и внедрения представленных продуктов. На основе собранных рекомендаций исследователи Центра языка и мозга будут дорабатывать свои продукты и создавать новые решения для логопедов, работников образовательной и медицинской сфер, а также прорабатывать направления их коммерциализации».

