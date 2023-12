В СПбГАСУ состоялся круглый стол по актуальным проблемам и правовому регулированию градостроительной деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Николай Линченко

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 15 декабря состоялся круглый стол «Актуальные проблемы и правовое регулирование градостроительной деятельности» с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

Организаторами мероприятия выступили СПбГАСУ и Ассоциация «СРО “ОсноваПроект”». Его участниками стали более 80 человек – магистранты, аспиранты и преподаватели СПбГАСУ, действующие проектировщики, юристы, инженеры-изыскатели.

Круглый стол модерировала руководитель отдела развития СРО «ОсноваПроект», магистрантка факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ Полина Федючек. По её словам, целью круглого стола было знакомство будущих управленцев градостроительной отрасли с реальным сектором строительной экономики.

Николай Линченко проинформировал об актуальных направлениях градостроительной деятельности, которые находятся в центре внимания Правительства Санкт-Петербурга. Среди них – катастрофический перекос между объёмом жилой застройки и социальной инфраструктуры, который планируется полностью нивелировать в 2024 г.; нарушения договоров долевого участия; ремонт фасадов жилых зданий – объектов культурного наследия; дорожное строительство и др. Вице-губернатор также отметил, что в ближайшем будущем будет подписан закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О Генеральном плане Санкт-Петербурга”».

Приветственное письмо ректора СПбГАСУ Евгения Рыбнова к участникам круглого стола зачитал проректор по научной работе Евгений Королев: «Сейчас отрасль находится на рубеже новых качественных перемен, которые, безусловно, её преобразуют. Потребуются специалисты, владеющие как компетенциями информационного моделирования, так и традициями гражданских инженеров, которые были заложены основателями университета и бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение».

Директор Ассоциации «СРО “ОсноваПроект”» Сергей Левицкий в своём приветственном слове подчеркнул важность качественного образования и выразил готовность взаимодействовать с университетом.

С докладом «Зоны охраны объектов культурного наследия как один из аспектов градостроительного регулирования» выступила начальник управления сохранения исторической среды Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Екатерина Козырева. По словам спикера, в Петербурге по состоянию на 1 сентября 2023 г. имелось 10 290 объектов культурного наследия (ОКН): 4225 ОКН федерального значения, 3530 – регионального значения и 2535 вновь выявленных. Ежегодно поступает до 500 заявлений о выявлении объектов культурного наследия. Кроме того, историческая среда Северной столицы включает в себя примерно 14 000 исторических зданий. Эти здания не являются объектами культурного наследия, но построены до 1917 г. и находятся вблизи таких объектов. Екатерина Козырева уверена – историческая среда позволяет сохранить неповторимость нашего города.

Кейсы по градостроительной оценке при анализе инвестиционных проектов представила генеральный директор ООО «Аврора Эксперт» Людмила Зуева.

Практикующий юрист в сфере саморегулирования Алексей Старицын рассказал о защите прав СРО при обращении регионального оператора в суд за взысканием компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Директор ООО «Техкор», проектировщик, эксперт Центра оценки квалификаций Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», председатель совета Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство инженеров-изыскателей “ГЕОБАЛТ”» Юрий Боровик поделился взглядом действующего эксперта на актуальные проблемы, связанные с прохождением независимой оценки квалификации специалистами в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Магистрантами и аспирантами СПбГАСУ были затронуты такие вопросы, как правовое обеспечение отрасли в условиях цифровой трансформации, проблемы в правовом поле градостроительного регулирования, актуальные вопросы, связанные с тенденциями развития моногородов евро-арктического региона и многие другие.

По итогам круглого стола будет опубликован сборник научных трудов аспирантов, магистрантов и молодых учёных, индексированный РИНЦ.

