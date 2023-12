В России туристам упростили допуск к управлению снегоходами

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 декабря вступил в силу закон, согласно которому управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий. Туристам при аренде таких транспортных средств для прогулок на основании водительских удостоверений категории В, С и D после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.

Ранее для управления снегоходом необходимо было получать удостоверение тракториста-машиниста, которое выдавалось после курса обучения и сдачи экзаменов. Закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде таких транспортных средств.

«Упрощение доступа к управлению снегоходами имеет большое значение для развития зимних центров притяжения туристов. Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства – это новые клиенты и новые направления для развития», – отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач.

Заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина, считает, что инициатива будет способствовать развитию горнолыжных курортов.

«Горнолыжные комплексы — это большие территории, часть которых порой недоступна ни горнолыжнику, ни пешему туристу. Увеличение снегоходных трасс и маршрутов — это не только перспективное развитие сопутствующего бизнеса на курорте, но и мотивация открыть что-то необычное, увидеть недостижимое, что увеличит количество туристов в горные регионы и кластеры. Сейчас такие маршруты созданы в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах. Новый закон позволит владельцам прав нескольких категорий управлять снегоходами без необходимости сдачи дополнительных экзаменов, что создаст доступность таких продуктов и реально увеличит посещаемость горных территорий», – сказала Светлана Данилина.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что законопроект выводит в легальное поле существующий сегмент рынка, расширяет возможности для отдыха и позволяет, в том числе, средствам размещения предоставлять дополнительные услуги. Закон упрощает и оформление страховки, защищая тем самым, права туристов и повышая их безопасность. Ранее из-за отсутствия у туристов необходимой категории водительских удостоверений, организаторы экскурсий не могли страховать такие путешествия.

