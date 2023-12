Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студенты, которые преуспели в науке, культуре, учёбе, юморе и общественной деятельности университета, получили благодарственные письма и памятные подарки от НГУ.

В программе вечера также была живая музыка и вокальные номера от творческих коллективов университета. Кроме того, в начале мероприятия студентов ждал фуршет.

— Я была награждена на NSU Awards за общественную деятельность — волонтёрство на мероприятиях Центра развития карьеры НГУ. Впечатления от мероприятия остались только положительные, мне понравилась церемония, я встретила множество своих знакомых, которые также имеют активную жизненную позицию, — рассказала Арина Суханова.

— На NSU Awards попал благодаря организации карьерных мероприятий вместе с самой крутой командой кейс-клуба! На мой взгляд, главной ценностью NSU Awards является не сам факт награждения и благодарственное письмо, а осознание того, что любая работа, приносящая пользу студентам и университету, ценится и поддерживается, даже если она мало связана с учёбой, — отметил Никита Константинов.

— На моём благодарственном письме написано «за активную жизненную позицию, плодотворную работу и большой вклад в общественную жизнь университета». Если говорить о более конкретных достижениях, то я получила награду за мою деятельность в качестве нового главного редактора радио НГУ «Кактус»: за обучение новичков, запуск новых проектов, проведение наших мероприятий, одним из которых стала «Прогулка первокурсников».

Впечатления от награждения просто невероятные: мне было приятно присутсвовать в зимний пятничный вечер среди лучших студентов нашего вуза. Администрация НГУ и управление молодёжной политики подготовили по-настоящему торжественный вечер с фуршетом, фотозоной, живой музыкой и праздничными шарами. В какой-то момент я начала гордиться, что смогла показать себя и быть здесь.

В конце концов, всем нам нужно и важно, чтобы наши старания и таланты были замечены, — призналась Татьяна Ершова.

Церемония NSU Awards проходит второй год. Благодарственными письмами от ректора в этот раз были отмечены 170 человек из всех институтов, факультетов, студенческих организаций и клубов НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI