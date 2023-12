Высшая школа юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ отметила 15-летие

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2008 году в Вышке была открыта первая в России специализированная юридическая бизнес-школа. Сегодня она называется Высшей школой юриспруденции и администрирования (ВШЮА), в ее состав входят четыре института. За эти годы здесь успешно реализовано 180 программ ДПО в области юриспруденции, менеджмента и управления персоналом. Реализуются четыре магистерские программы, основанные на сплаве самых передовых юридических, управленческих и деловых технологий. Поздравление коллективу ВШЮА направил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Сегодня ВШЮА является одним из наиболее успешных подразделений бизнес-образования нашего университета, ежегодно здесь проходит обучение более тысячи студентов и слушателей. Школа известна своими яркими образовательными экспериментами и никогда не стоит на месте. Треть штатных сотрудников школы — выпускники и студенты ее образовательных программ. В течение последних двух лет ни один из ее преподавателей и других сотрудников не уехал из России», — подчеркнул Никита Анисимов. В торжественной церемонии, посвященной 15-летию ВШЮА, приняли участие проректоры НИУ ВШЭ Вероника Минина и Алексей Кошель.

«Для меня как юриста и человека, который свой первый преподавательский опыт в Вышке испытал именно в Высшей школе юриспруденции и администрирования, большая честь поздравить вас с 15-летием, — сказал он. — За эти годы школа действительно стала авторитетнейшим и самым известным, как мы говорим, бизнес-юрфаком страны. Нашему университету очень повезло, что в его составе есть такое подразделение. Здесь очень добрый, слаженный коллектив, умные и талантливые слушатели и студенты». Проректор Вышки поздравил директора ВШЮА Дмитрия Кузнецова с недавно врученной ему государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». Почетными гостями церемонии стали президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина и вице-президент Юрий Пилипенко.

«Коллеги из ВШЮА пришли к нам в адвокатуру и произнесли слова “адвокатский бизнес”, которые я за все годы своего служения в адвокатуре никогда не использовала вместе. Прошло два года, и теперь я произношу три слова — “управление адвокатским бизнесом”. ВШЮА — это надежный партнер, это организация, которая меняет сознание и формирует новые смыслы, с которой хочется дружить, работать и идти по жизни», — сказала Светлана Володина. В торжественной церемонии также приняли участие выпускники и партнеры ВШЮА. Начальник управления образовательных программ Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД), выпускник магистратуры НИУ ВШЭ Андрей Гусев передал Дмитрию Кузнецову поздравительный адрес ректора протоиерея Максима Козлова и картину с изображением Пятницкой улицы после дождя. «Почти все знают, что Общецерковная аспирантура и докторантура расположена совсем рядом от Покровки. Хочется пожелать, чтобы путь от Покровки до Пятницкой и обратно был таким же коротким, как и сейчас, а неутомимый раж, свойственный ВШЮА, никогда не иссякал», — сказал Андрей Гусев. (ВШЮА и ОЦАД в течение пяти лет реализуют совместный образовательный проект по подготовке в сетевых форматах магистров по направлениям «Юриспруденция» и «Теология».)

«Умный человек не совершает ошибок, а мудрый их не повторяет. Этот ряд можно продолжить и сказать, что не совершает ошибок еще и тот, кто работает с профессиональным коллективом мудрецов ВШЮА», — сказал заместитель генерального директора РКК «Энергия» Алексей Акимов. Он является выпускником ВШЮА, участником ее различных проектов, руководителем программы повышения квалификации «Директор по персоналу высокотехнологичного предприятия: комплексные трансформационные технологии». «От лица промышленного сектора хотелось бы поблагодарить научное сообщество Вышки за то, что оно оказывает на нас посильное воздействие, и мы в штормовых условиях справляемся с поставленными задачами», — сказал генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов, выпускник Вышки со степенью МВА и преподаватель программы «Доктор юридического администрирования» / Doctor of Legal Administration / «Правовые стратегии в цифровом мире». Он также поблагодарил команду ВШЮА за организацию работы Экспертного совета по вопросам развития системы профессиональных квалификаций Комитета Госдумы по науке и высшему образованию (Дмитрий Кузнецов является председателем этого совета).

Директор Государственного музея спорта и магистрант ВШЮА Александр Дубинин отметил, что познакомился с Дмитрием Кузнецовым в 2015 году и с тех пор удивляется его умению «сколотить команду и сотворить чудо». «Прилив поднимает все корабли, а ваша энергия — это прилив, который нас всех объединяет», — добавил он.

«Мне очень лестно выступать среди вас — маститых ученых, — сказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель программы профпереподготовки «Управляющий фитнес-клубом» Ольга Киселева. — Казалось бы, фитнес-индустрия имеет отдаленное отношение к науке, но мы смогли упаковать фитнес в программу ДПО. Фитнес-индустрия растет, программа будет расширяться, и это потрясающая синергия огромного вуза и отрасли, оздоравливающей нас всех». Генеральный директор Школы права «Статут», член Ученого совета ВШЮА Олег Волошин пожелал школе «новых достижений, новых программ, креативных идей, хороших студентов, хороших защит проектов». «Вышка — это знак качества, высочайший уровень, который не демонстрирует ни один вуз в стране. И то образование, которое мы организуем здесь для наших сотрудников, всегда превосходит самые смелые ожидания. Никто другой не вносит такой вклад в подготовку управленческих кадров для нашей с вами профессии. Говорят, что, если хочешь стать руководителем, надо убить в себе юриста. Мы стараемся юриста в себе не убивать, и ВШЮА дает для этого правильные ориентиры и инструменты», — сказал Владимир Уткин директор по правовым вопросам корпорации «Т Плюс», выпускник Executive Master of Management in Law «Директор юридической службы» . В ходе торжественной церемонии проректор НИУ ВШЭ Алексей Кошель наградил ведущих сотрудников ВШЮА. Заместитель директора ВШЮА Ирина Белицкая получила звание «Почетный юрист города Москвы» и Почетную грамоту НИУ ВШЭ. Благодарностей НИУ ВШЭ удостоены президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина, заместители директора ВШЮА Елена Алексеева и игумен Серапион (Митько), директор Института спортивного менеджмента и права Сергей Алтухов, научный руководитель Института юридического менеджмента Дмитрий Шестаков, начальник отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре Татьяна Позднева. Адрес ректора НИУ ВШЭ был вручен профессору ВШЮА, экс-заместителю председателя Совета Федерации Александру Торшину в связи с юбилеем.

Светлана Володина вручила награды Федеральной палаты адвокатов Дмитрию Кузнецову, заместителю директора ВШЮА Геворгу Малашенко и Дмитрию Шестакову. В свою очередь Дмитрий Кузнецов и Ирина Белицкая вручили ряду коллег благодарности ВШЮА в связи с 15-летием ее создания и за большой вклад в развитие университета. А Дмитрию Кузнецову вручили «Золотого Давида» — высшую награду Объединения корпоративных юристов. Гости почтили память первого научного руководителя ВШЮА Юрия Орловского (его памяти посвящена ежегодная международная научно-практическая конференция — Орловские чтения) и научного руководителя Института спортивного менеджмента и права ВШЮА Елены Истягиной-Елисеевой.

Также в рамках церемонии были вручены дипломы первым выпускникам программы профпереподготовки для получения профессиональной степени НИУ ВШЭ «Доктор юридического администрирования» / Doctor of Legal Administration / «Управление адвокатским бизнесом» и выпускникам десятого цикла программы профпереподготовки Executive Master in Legal Management «Директор юридической службы: партнер в цифровой трансформации и развитии бизнеса».

«Год назад Вышка отметила 30-летний юбилей, а наша школа — половинка Вышки по возрасту, я пришел работать в университет, когда он праздновал 15-летие, — сказал Дмитрий Кузнецов. — С одной стороны, 15 лет — это мало, а с другой — целая жизнь. За это время мы изменились, да и в Вышке все очень быстро меняется. В нашей школе пять больших направлений, которые развиваются по-разному — бывают и прорывы, и периоды затишья. Так, зачастую скачкообразно, но весело и задорно, мы пришли к своему 15-летию».

