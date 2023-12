Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 декабря 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества. Одновременно с этим новым генеральным директором компании назначен выпускник Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе (ныне ГУУ) Алексей Гуляев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что решение по «Рольфу» связано исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства. Он отметил, что «Рольф» является российской компанией, но схема владения потребовала вмешательства.

Алексей Гуляев окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Менеджмент промышленности» в 1994 году. После этого долгое время работал в различных автомобильных салонах продавцом-консультантом и сервис-менеджером. С 2006 года переходит на руководящие должности, в том числе в компании «Рольф», а позже в штате её главного конкурента – «Авалона», где в последнее время работал заместителем генерального директора по сервису.

Поздравляем нашего выпускника с новым назначением и желаем успехов в работе.

