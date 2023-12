Благодаря соглашению о свободной торговле с Ираном российский бизнес сэкономит порядка 27 млрд рублей в год

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 декабря 2023 г. на полях Высшего Евразийского экономического совета в г. Санкт-Петербург подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Соглашение стало очередным шагом в сторону углубления российско-иранского торгово-экономического сотрудничества и расширения стратегического партнерства. Оно придет на смену действующему с 2019 г. Временному соглашению с ограниченным товарным охватом.

Условия соглашения предусматривают предоставление Ираном тарифных преференций на более чем 95% текущего российского экспорта в страну, а также устанавливают предсказуемый и прозрачный режим торговли. В дополнение к стандартному набору правил регулирования Соглашение содержит современные элементы упрощения процедур торговли – в частности, российские экспортеры получат возможность предоставлять необходимые документы для таможенной очистки ввозимых в Иран товаров в электронном виде, участвовать в разработке проектов нормативных актов в области санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и технического регулирования, получат доступ к информации о законодательстве страны в сфере государственных закупок.

«Ранее Тегеран ни одной стране в мире не предоставлял сопоставимых по масштабам уступок как в регуляторной, так и в тарифной частях. В ходе переговоров нам удалось не только добиться существенного улучшения торговой среды с Ираном, но и получить уникальный доступ на иранский рынок для наших товаров”, – прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

“В нашем Соглашении мы не только смогли согласовать нулевые пошлины на существенную часть российского экспорта, но и распространить такой режим на широкую номенклатуру товаров, предоставив нашим экспортерам возможность диверсифицировать свои поставки в Иран”, – подчеркнул глава Минэкономразвития РФ. По его словам, экономия на пошлинах для российского бизнеса может составить порядка 27 млрд рублей ежегодно.

Следующий шаг в принятии Соглашения – завершение всеми его участниками внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

