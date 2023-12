Source: MIL-OSI Russian Language News

В Белом зале Дома Дурасова НИУ ВШЭ состоялось заседание Ассоциации «Глобальные университеты». Участники встречи приветствовали новых членов объединения, подвели итоги работы за год и наметили цели на следующий. В мероприятии принял участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что в центре внимания Ассоциации «Глобальные университеты» должна быть международная конкурентоспособность российской системы высшего образования.

«Количество иностранных студентов в России увеличивается. Вместе с тем мы видим, что тренд на студенческую мобильность остается устойчивым во всем мире. С учетом новых вызовов и возможностей ассоциация должна с новой силой вести эффективную деятельность. И одним из успешных инструментов этой работы является Международная олимпиада Open Doors», — отметил министр. Вице-президент НИУ ВШЭ и исполнительный директор ассоциации Ирина Карелина рассказала, что более 3 миллионов иностранцев узнает о России, отечественной системе образования и науки через каналы олимпиады. С 2019 года в Open Doors приняли участие более 350 тысяч человек, из них около 5 тысяч стали студентами и аспирантами лучших российских университетов.

«Нам удалось повысить качество приема заявок от студентов ровно в 2 раза, и при этом увеличился набор примерно в 1,5 раза. В этом году получили 110 тысяч заявок на обучение в магистратуре и 56 тысяч регистраций от будущих аспирантов. Следующим шагом в развитии олимпиады станет открытие трека “Постдоки” для привлечения в Россию мотивированных иностранных исследователей», — рассказала Ирина Карелина.

Историям успеха студентов — победителей Open Doors посвятила выступление проректор по международной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анастасия Минина. Она отметила, что за время существования олимпиады и внедрения системы поддержки иностранных студентов количество иностранных магистрантов и аспирантов в университете увеличилось в 10 раз. «Олимпиада — инструмент, который действительно помогает отобрать лучших и тем самым обеспечивает наше стабильное развитие в науке. Студенты становятся учеными и идут работать к нам в лаборатории», — рассказала Анастасия Минина.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов также отметил эффективность олимпиады как инструмента привлечения талантов и призвал университеты активнее пользоваться широкой сетью информационных ресурсов ведомства для продвижения российского образования за рубежом. Он также обратил внимание участников встречи на необходимость повышать конкурентоспособность программ в российских университетах для привлечения иностранцев. Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в своем выступлении остановился на изменениях, которые произошли в ассоциации. Состав объединения расширился. В члены ассоциации единогласно приняли МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский политехнический университет, МГИМО и Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

«Наш университет заинтересован в совместной деятельности по развитию образования в России. Мы рассчитываем, что вступление в ассоциацию будет способствовать повышению качества обучения и эффективной реализации программы развития нашего вуза», — отметил ректор Московского политеха Владимир Миклушевский. В данный момент в состав Ассоциации «Глобальные университеты» входят 23 российских вуза. В скором времени к ним присоединится также Южный федеральный университет. Кроме того, у ассоциации появился экспертный совет, в который вошли научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, президент МФТИ Николай Кудрявцев и научный руководитель МИФИ Михаил Стриханов. Также был обновлен состав совета объединения. Его председателем теперь является ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

«Мы видим востребованность российских университетов у зарубежной молодежи, и интерес со стороны иностранных государств к нашей системе образования, к нашим вузам растет», — подчеркнул Никита Анисимов. По итогам встречи члены ассоциации определили главные направления деятельности на новом этапе развития. Представители вузов сосредоточатся на развитии международной повестки. Таким образом, ассоциация станет главной экспертной площадкой для отбора наиболее успешных практик университетов в продвижении российского образования за рубежом.

