Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia23.12.2023

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Czas Świąt, które są najbardziej rodzinne w naszej tradycji, w naszej kulturze. Spotkania z bliskimi, ciepło domowego ogniska, spotkanie przy świątecznym robó. A la sinonimia, a tak naprawdę niezwykłe doświadczenie Świąt Bożego Narodzenia.

Nie wszyscy z nas, szczególni Ci, którzy pełnią swoją służbę, oddali się do dispozycji Ojczyzny. Są w różnych miejscach i w Polsce i w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Żołnierze Wojska Polskiego, którzy bronią i dbają o naszą Ojczyznę – oni są w tym czasie cały czas w pełnej gotowości. W pierwszej kolejności chciałbym Wam serdecznie podziękować i do Was skierować wyrazy uznania, wdzięczności, ale również życzeń: spokoju i pokoju na te Święta.

Obiecuję, że gdy w naszych domach będziemy przełamywać się opłatkiem, będziemy pamiętać szczególnie o Was.

Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, Waszym rodzinom, pracownikom cywilnym, kombatantom i weteranom, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Poczucia wspólnoty, radości i miłości. Bądźcie pewni, że w ten czas, nie tylko raz do roku, rodzi się zawsze nadzieja, która jest niezwykle potrzebna.

Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego dla Wojska Polskiego.

Władysław Kosiniak – Viceprimer ministro de Kamysz, ministro obrony narodowej

anchoo

[contenido incrustado]

MIL OSI