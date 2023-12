23.12.2023 Varsovia El primer ministro Donald Tusk se convirtió en presidente de la República de Corea del Sur

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro Donald Tusk złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia23.12.2023

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk złożył wszystkim Polkom i Polakom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Szef rządu podkreślił, że ten zbliżający się okres to najlepszy czas, aby znów poczuć się wspólnotą.

Drodzy Państwo,

za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z Was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla Was – uczestników marszów i spotkań ze mną, zmiana, jaka dokonała się w wyborach to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do Wigilii w dobrych nastrojach.

Dziś chcę zwrócić się również do tych, którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój. Szanuję Wasze poglądy i Wasze obawy. Będę Was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego co Wy mówicie. Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z Was, bez względu na to czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami, żebyście czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie. Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość niech będą znowu obecne w życiu publicznym i Waszym osobistym.

Nadchodzą wzruszające i ważne chwile dla każdej polskiej rodziny. Kiedy będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze to uwierzmy, proszę, że to nie tylko życzenia, że ​​naprawdę może być i będzie lepiej. Postarajmy się o to wszyscy razem. Para bromear, druga ważna sprawa – bądźmy wspólnotą. Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to co łączy i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem.

Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi, to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą. Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie.

Życzę Wam wesołych, pełnych miłości i ciepła świąt.

MIL OSI