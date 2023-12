Финалисты Всероссийского конкурса «Юный Управдом» собрались в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря в ГУУ прошли мероприятия очного этапа Всероссийского конкурса детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания».

Более 40 школьников и молодых граждан 14-17 лет в сопровождении научных руководителей собрались, чтобы представить свои проекты, направленные на улучшение качества жизни.

С приветственным словом к финалистам обратился советник мэра города Москвы, профессор ГУУ Владимир Зотов

«Я испытываю непередаваемые ощущения от сопричастности к столь значимому событию. Вы уже потенциальные лидеры, активисты и патриоты. Именно за вами будущее нашей страны. Советую объединяться, идти вместе к реализации своих идей, не воюйте с властью, а станьте надёжными помощниками и партнёрами для администраций своих городов», — сказал Владимир Борисович.

Пока ребята представляли свои проекты экспертам, в Точке кипения ГУУ прошел научно-практический семинар для научных руководителей и сопровождающих «Актуальные вопросы развития ЖКХ», спикерами которого стали специалисты сферы городского и жилищно-коммунального хозяйства. Модератором семинара выступил выпускник ГУУ, генеральный директор Центра муниципальной экономики, заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Борис Хмельников.

Участники мероприятия посетили научную библиотеку ГУУ, где познакомились с пространством для научной и образовательной деятельности студентов, а также информационными ресурсами, необходимыми для подготовки научных работ.

«Мы очень рады приветствовать конкурсантов и их наставников, приехавших из разных уголков России, в стенах ГУУ. Тема, инициированная Общественной палатой Российской Федерации и Государственным университетом управления, важна для каждого жителя и связана с вопросами эффективного муниципального управления и урбанистикой, которые освещаются в наших образовательных программах» — поделилась с нами доцент кафедры государственного и муниципального управления, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития Ирина Милькина.

После официальной части программы гости университета отправились на экскурсию по предновогодней Москве.

Оглашение победителей конкурса и их награждение состоится 23 декабря в Доме молодёжи на ВДНХ в рамках мероприятий Международного форума «Россия».

