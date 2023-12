Путешествие к природному чуду русского Севера разыграют в воскресенье в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

НК «Роснефть» и правительство Архангельской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 24 декабря проведут розыгрыш призов, главным из которых станет путешествие по Архангельской области.

Обладатель главного приза сможет посетить Пинежский заповедник, живописный водопад «Святой источник» и природное чуда Севера – карстовые пещеры.

Дни Архангельской области проходят с 21 по 24 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Архангельская область – один из регионов присутствия Компании. Здесь работает морской терминал и сеть АЗС «Роснефти», насчитывающая 35 автозаправочных комплексов. Кроме того, совместно с правительством региона Компания реализует инициативу, направленную на популяризацию автопутешествий по Архангельской области и создание наиболее комфортных условий для клиентов придорожных сервисов АЗС.

Разработанный специально для автопутешественников маршрут «Дорога на русский Север» пролегает по знаковым и наиболее живописным местам региона. Протяженность маршрута от города Вельска до Архангельска составляет 550 км, с остановками его прохождение займет четыре дня в одну сторону. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды удобнее планировать путешествие по трассе М8.

На маршруте расположены 13 автозаправочных комплексов «Роснефти», где туристы могут заправить автомобиль качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе и приобрести необходимые в дороге товары. Благодаря автомаршруту туристы смогут рационально использовать время в путешествии и посетить основные достопримечательности, прочувствовать атмосферу и уникальность Русского Севера.

Маршрут интегрирован в уже запущенную информационно-сервисную платформу компании «Роснефть» – «Горизонты России: Поехали с нами» (ГоризонтыРоссии.РФ). Благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.

В рамках тематических дней эксперты Центра развития туризма Архангельской области уже рассказали посетителям павильона «Роснефти» о знаковых и наиболее живописных местах региона: карстовые пещеры Пинежья, архитектурные ансамбли Каргополя и Сольвычегодска, живописное Кенозерью и уникальные памятники русского деревянного зодчества.

Ежедневно специально для всех гостей экспозиции кандидат исторических наук Северного Арктического Федерального университета М.В. Ломоносова Роман Болдырев проводит лекции об истории Русского Севера – оплота древнерусской культуры и традиций духовной жизни местного населения.

Также посетителей экспозиции посвящают в особенности традиционной культуры и быта Поморья. В ходе проведения мастер-классов все желающие могут научиться изготавливать традиционные поморские броши, цветы, кулоны из бересты и шерстяных нитей.

Помимо насыщенной культурно-развлекательной программы, в павильоне ежедневно проходит показ документальных фильмов «Страна Кенозерье» и «Влюбленные в Арктику». Ленты рассказывают об историях исследователей акватории морей Северного Ледовитого океана и полярных островов, а также заповедных национальных парках и его обитателях.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

