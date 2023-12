22.12.2023 Wicepremier spotkał się z żołnierzami służącymi na granicy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wicepremier spotkał się z żołnierzami służącymi na granicy22.12.2023

– Jesteście Polsce bardzo potrzebni. Jesteście potrzebni jako dobrze wyszkoleni, dobrze uposażeni i dobrze wyposażeni żołnierze. Chcę wyrazić wielkie uznanie za to, co robicie dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny Bardzo wam za to dziękujemy. Dziś chcę Wam przekazać najlepsze i najserdeczniejsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia, z wdzięcznością za to, co było dobre w tym roku. Chcę także te życzenia złożyć Waszym Rodzinom, bliskim i wszystkim służbom, z którymi współpracujecie – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz dziękując za służbę żołnierzom na granicy z Białorusią podczas świątecznego spotkania.

22 grudnia wicepremier spotkał się w podlaskiej Jaryłówce z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej w ramach wojskowego zgrupowania zadaniowego “Podlasie”. Szef MON podziękował żołnierzom za ich służbę, złożył im i ich Rodzinom także życzenia świąteczne.

– Bardzo serdecznie chciałbym także pozdrowić wasze rodziny, bo to spotkanie z grupą żołnierzy jest spotkaniem moim ze wszystkimi tymi, którzy służą w Wojsku Polskim, i z wszystkimi pracownikami Wojska Polskiego. Chciałbym za pośrednictwem mediów pozdrowić wasze rodziny, waszych najbliższych, którzy tęsknią i w święta będą tęsknić za wami

– zwrócił się do żołnierzy Kosiniak-Kamysz.

W trakcie spotkania harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali wicepremierowi „Betlejemskie Światło Pokoju”.

– Obiecuję, że także w swojej rodzinie dzieląc się opłatkiem będę w pierwszej kolejności myślał o tych, za których przychodzi mi w pierwszej kolejności odpowiadać i wspierać – za Wojsko Polskie, cywilnych pracowników, za was i wasze rodziny. Jesteście Polsce bardzo potrzebni. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Jesteście potrzebni jako dobrze wyszkoleni, dobrze uposażeni, dobrze wyposażeni żołnierze – także w ten sprzęt indywidualny, który jest niezwykle potrzebny w warunkach patrolowych, w warunkach tej służby, którą pełnicie

– dodał szef MON.

Żołnierze Wojska Polskiego od lipca 2021 r. udzielają wsparcia placówkom Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej. Początkowo do zadań żołnierzy należała rozbudowa inżynieryjna przy pasie granicznym i postawienie tymczasowej zapory. Obecnie wsparcie polega na wzmocnieniu przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP sił Straży Granicznej wykonujących zadania w ochronie granicy państwowej w formie patroli pieszych i zmotoryzowanych z wykorzystaniem pojazdów terenowo – osobowych i indywidualnego wyposażenia na wyznaczonych odcinkach granicy. Zadania uszczelniania granicy państwa są realizowane na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Szef MON podczas spotkania z żołnierzami zapoznał się z informacjami o głównych zadaniach Zgrupowania Zadaniowego oraz nt. aktualnej sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Żołnierze 24 godziny na dobę również w okresie świątecznym udzielają wsparcia Straży Granicznej, zabezpieczając granicę kraju oraz teren budowy stałej bariery, nie dopuszczając do nielegalnego jej przekraczania.

