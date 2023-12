22.12.2023 Ministro Radosław Sikorski con Kijowie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Głównym tematem rozmów szefa polskiej dyplomacji było dalsze finansowo-militarne wsparcie dla walczącej Ukrainy, perspektywy jej członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, oraz możliwości pogłębienia polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie odbudowy . W trakcie rozmów omówiono również bieżące tematy w relacjach bilateralnych.

W trakcie wizyty Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z Prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim, Ministrem Spraw Zagranicznych Dmytrem Kułebą, Ministrem Obrony Narodowej Rustemem Umierowem oraz szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksijem Daniłowem.

Ministro polaco został zaproszony do Kijowa przez ministra Kułebę, jako gość honorowy Dnia Służby Dyplomatycznej Ukrainy, gdzie wygłosił programowe przemówienie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. W dalszej części przemówienia zarysował ponadto ogólne zasady rządzące procesem negocjacyjnym przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Szef polskiego MSZ ocenił też, że członkostwo Ukrainy jest potrzebne zarówno Polsce jak i całej Unii. Ze strony ukraińskiej podkreślano także zbliżającą się 10. rocznicę Rewolucji Wolności. Dziesięć lat temu polski minister wraz z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i Francji Lauretem Fabiusem wsparli proeuropejskie aspiracje Ukrainy i przyczynili się do powstrzymania rozlewu krwi na Majdanie

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji minister Sikorski podkreślił bohaterstwo mieszkańców Ukrainy, dodając, że są inspiracją dla całej Europy. Dmytro Kułeba zaznaczyl z kolei, że przyjaźń z Polską pomoże pokonać Rosję i zjednoczyć Europa.

Sikorski przypomniał, że Ukraina wybrała swoją drogę do Europa. Nawiązując do syren alarmu przeciwlotniczego powiedział, że właśnie dlatego jest na Ucrania, i że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy Rosja bombarduje sąsiednie państwo, choć nie uczyniło ono mu niczego złego. W swoim przemówieniu podkreślił, że Moskwa uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, kto może uznawać się za naród, a kto nie. – Para bromear ostatnia wojna kolonialna Rosji. Ucrania powinna wygrać, a Rosja przegrać. Tak uważamy, niezależne od tego, kto pełni władzę w Polsce – podkreślił ministro Sikorski.

Jeśli Ukraina wygra, to będzie wzmocnienie morale całego wolnego świata i dlatego Ukraina musi wygrać – dodał na konferencji prasowej kończącej wizytę w Kijowie w Kijowie ministro Radosław Sikorski.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wsparcia dla Ukrainy stwierdził, że problem polega na przestawieniu całej gospodarki na tryb wojenny. – Wojen nie wygrywa się starciami taktycznymi, ale produkcją. – Jeśli Europa się zmobilizuje to Rosja przegra – dodał.

– Mam znowu poczucie, że my jako Polska jesteśmy prawdziwym przyjacielem. Bo wtedy gdy Ucrania wygrywała bitwę o Hostomel, odbijała Chersoń było łatwiej. Teraz, gdy jest na froncie impas mamy właściwy test, kto jest gotów do pomocy – zaznaczył.

Sikorski stwierdził, że Rosja w tej wojnie radzi sobie gorzej niż się spodziewano, a Unia Europejska oraz USA bardziej wspierają Ukrainę niż się spodziewano.

Politycy w trakcie rozmów zgodzili się, że problemy w relacjach między oboma państwami trzeba rozstrzygać w drodze „poważnego, konstruktywnego dialogu”. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele resortów: infrastruktury i rolnictwa, którzy przedstawili polskie propozycje rozwiązania problemu blokady granic przez transportowców oraz rolników.

Mówiąc o sprawie protestu transportowców blokujących granicę ministro Sikorski stwierdził, że sprawy są skomplikowane. Będący w delegacji Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że ustalane są ostatnie szczegóły, które jego zdaniem umożliwią wypracowanie porozumienia.

Następnie, poprzez złożenie kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległych za Ukrainę oraz zapalenie znicza w miejscu pamięci Niebiańskiej Sotni, szef polskiej dyplomacji uczcił także pamięć poległych w obronie Ukrainy.

Wybór Kijowa na cel pierwszej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Polski jest simbólicoznym podkreśleniem priorytetowej roli, jaką w polskiej polityce zagranicznej odgrywa Ukraina, a także gotowości do dalszego, aktywnego wspierania jej europejskich i euroatlantyckich aspirac ji.

Więcej zdjęć z wizyty Ministra Radosława Sikorskiego dostępna jest w albumie Flickr MSZ.

Publicado por: Konrad Laskowski/MSZ

