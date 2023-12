22.12.2023 Już 1,4 millones de osób korzysta z e-Korespondencji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W połowie grudnia 2023 r., liczba osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie dokumentów z urzędu skarbowego w formie e-Korespondencji przekroczyła 1,4 millones. Dla porównania rok temu było a niecałe 230 tys. osób.

Rosnąca popularność tej usługi e-Urzędu Skarbowego to dowód, że administracja skarbowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Korespondencja elektroniczna to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również wygoda. Coraz więcej spraw załatwiamy dziś bez wychodzenia z domu. Dotyczy a również wymiany korespondencji z urzędem skarbowym

– mówi Sylwia Zdebiak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami Ministerstwa Finansów.

Oszczędność czasu, prostota i wygoda

Usługa e-Urzędu Skarbowego zapewnia stały i nieograniczony dostęp do korespondencji dotyczącej spraw podatkowych zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki temu nie ma już potrzeby przychodzenia do urzędu oraz stania w kolejce na poczcie. Za pomocą e-Korespondencji można wysyłać i odbierać m.in. pisma w sprawach ogólnych, zaświadczenia, wnioski i zawiadomienia.

Wszystkie dokumenty i zaświadczenia są wysyłane bezpłatnie i natychmiastowo. We e-Urzędzie Skarbowym około 70% zaświadczeń jest wydawane automatycznie, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund.

Contacto organizacional

Z e-Korespondencji mogą również skorzystać jednostki organizacyjne, bez względu na ich formę prawną, np.:

spółki kapitałowe lub osobowe,

stowarzyszenia,

fundacje,

spółdzielnie,

grupy kapitałowe.

W tym celu należy założyć Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji o Koncie organizacji tutaj.

Nie trzeba gromadzić papierów

Cała korespondencja z urzędu skarbowego będzie znajdować się w jednym miejscu. We e-Urzędzie Skarbowym nie ma ograniczeń ilościowych w przechowywaniu otrzymanej i wysyłanej korespondencji.

To daje pewność, że różne ważne pisma nam nie zaginą. Zawsze będą łatwo i szybko dostępne w wersji elektronicznej. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do gromadzenia papierowych wersji dokumentów, oczywiście można je wydrukować i gromadzić w segregatorach. Zachęcamy jednak do dbałości o środowisko i unikania drukowania, jeśli nie jest to konieczne

– mówi Sylwia Zdebiak.

Zmniejszenie ilości korespondencji w formie papierowej niesie ze sobą również oszczędność papieru. Wybierając e-Korespondencję dbamy o środowisko.

Wyraź zgodę na powiadomienia smsem lub correo electrónico

Aby wysyłać i odbierać pisma i dokumenty elektronicznie, należy wyrazić zgodę na e-Korespondencję. Wystarczy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy, przejść do zakładki „Ustawienia”, wybrać opcję „Zgody i powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole wyboru i zaakceptować zgodę na e-Korespondencję.

Bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć też zgodę na otrzymywanie smsem i e-mailem powiadomień o otrzymaniu dokumentu. Dzięki temu nie będziemy musieli sprawdzać naszego konta w e-US w oczekiwaniu na korespondencję. Jeśli zostanie ona wysłana dostaniemy o tym natychmiast informację

– podkreśla Sylwia Zdebiak.

Para ważne, bo e-Korespondencja w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) spełnia tę samą funkcję co poczta tradycyjna. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli na konto w e-Urzędzie Skarbowym trafi korespondencja to – podobnie jak w przypadku listu papierowego – zostanie ona uznana za doręczoną po upływie 14 dni.

Więcej o e-Korespondencji na stronie internetowej: e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl)

