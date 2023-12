Финансовые новости: Разработка проектов нормативных актов, регулирующих отчетность кредитных организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

В состав рабочей группы, первое заседание которой состоялось 15 октября 2020 года, вошли представители структурных подразделений Банка России, Ассоциации «Россия», кредитных организаций, компаний, оказывающих консалтинговые и технологические услуги, — специалисты в области отчетности, управления данными и информационных технологий.

В задачи рабочей группы входит определение шагов по постепенному переходу к сбору отчетности в виде наборов показателей разной степени детализации на основе единой модели данных (подробнее…).

