Финансовые новости: МФО увеличили долю среднесрочных займов: итоги III квартала

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом выросла доля среднесрочных займов, а доля краткосрочных снизилась.

Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема. В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, можно ожидать дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2023 года. Фото на превью: Honeybee49 / Shutterstock / Fotodom

