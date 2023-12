Финансовые новости: Для формирования заявлений, в том числе в XML-формате, удовлетворяющих требованиям Стандартов эмиссии ценных бумаг, рекомендуем использовать расширение «Программа подготовки эмиссионных документов» программного продукта «Дельта» (Расширение ППЭД).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Представить эмиссионные документы в электронной форме в Банк России можно через Личный кабинет участника информационного обмена (ЛК). Для участия в информационном обмене через ЛК необходимо использовать: С разъяснениями о регистрации ЛК и работе с ним можно ознакомиться здесь. В электронной форме можно представить для регистрации: решение о выпуске ценных бумаг;

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

программу облигаций;

изменения в решение о выпуске ценных бумаг;

изменения в документ, содержащий условия размещения;

изменения в проспект ценных бумаг;

изменения в программу облигаций;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

уведомление о представителе владельцев облигаций;

уведомление о банковских реквизитах залогового счета;

уведомление о внесении в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием. Документы, подготовленные в соответствии со Стандартами эмиссии, представляются в форматах с возможностью поиска и копирования произвольного фрагмента текста — doc, docx, pdf.

Документы, предоставляемые в формате doc или pdf: все документы комплекта. Документы, предоставляемые в формате xml: заявление. Некоторые документы комплекта эмитент может представить в виде архива в формате zip. Документы, указанные в четвертом абзаце пункта 22.2 Стандартов эмиссии (документы, составленные в соответствии с приложениями 1–7, 9–28, 30, 32–36), не подлежат архивированию и обязательно должны быть предоставлены в виде отдельных файлов. Остальные можно сформировать в архив. Регистрация выпусков ценных бумаг осуществляется Департаментом корпоративных отношений и территориальными учреждениями Банка России.

При заполнении формы обращения в ЛК необходимо выбрать из выпадающего списка рубрику «РВЭЦБ (Эмиссионные документы)». Поле «Адресат» заполняется по всем трем уровням, в случае отправки эмиссионных документов в Департамент корпоративных отношений необходимо выбирать: В случае отправки в территориальное учреждение Банка России необходимо выбирать: При регистрации уплачивается государственная пошлина за совершение юридически значимого действия (регистрация или отказ) в размере, установленном подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации (размер зависит от способа размещения, регистрационной процедуры). Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, — неотъемлемая часть комплекта документов. Размер пошлины за совершение Банком России действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, − 0,2% номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более 200 000 рублей ;

; за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки — 35 000 рублей ;

; за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — 35 000 рублей ;

; за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы облигаций не сопровождалась регистрацией их проспекта) — 35 000 рублей ;

; за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента — 325 000 рублей ;

; за государственную регистрацию проспекта российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта) — 35 000 рублей ;

; за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, программу облигаций и (или) в проспект ценных бумаг — 35 000 рублей ;

; за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг — 160 000 рублей ;

; за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг — 325 000 рублей ;

; за государственную регистрацию программы облигаций — 35 000 рублей. Сроки рассмотрения документов, представленных на регистрацию, определены статьями 20 и 25 Закона № 39-ФЗ и главами 5, 8, 9, 12, 54, 56 Стандартов эмиссии. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию или принять мотивированное решение об отказе в государственной регистрации в течение: 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг; 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг; 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения при соблюдении установленных условий;

с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения при соблюдении установленных условий; 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта ценных бумаг; 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг; 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и регистрации проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и регистрации проспекта ценных бумаг; 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг; 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации изменений в проспект ценных бумаг либо в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг или изменений в программу облигаций и проспект ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации изменений в проспект ценных бумаг либо в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг или изменений в программу облигаций и проспект ценных бумаг; 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (дополнительный выпуск) ценных бумаг, либо изменений в программу облигаций;

с даты получения документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (дополнительный выпуск) ценных бумаг, либо изменений в программу облигаций; 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

с даты получения документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 10 рабочих дней с даты получения документов о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или о признании программы облигаций несостоявшейся;

с даты получения документов о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или о признании программы облигаций несостоявшейся; 7 рабочих дней с даты получения документов для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления.

Процедура подтверждения принятия решения определена в пункте 22.10 Стандартов эмиссии. Решение регулятора о регистрации эмиссионных документов публикуется на его сайте. В результате электронной регистрации заявителю направляется zip-архив2, подписанный УКЭП Банка России и содержащий: файл эмиссионного документа;

sig-файл подписи эмитента;

файл уведомления (содержит сведения о дате регистрации, номере выпуска и должностном лице Банка России, которое приняло решение).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI