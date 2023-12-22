Финансовые новости: Для формирования заявлений, в том числе в XML-формате, удовлетворяющих требованиям Стандартов эмиссии ценных бумаг, рекомендуем использовать расширение «Программа подготовки эмиссионных документов» программного продукта «Дельта» (Расширение ППЭД).

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Представить эмиссионные документы в электронной форме в Банк России можно через Личный кабинет участника информационного обмена (ЛК).
Для участия в информационном обмене через ЛК необходимо использовать:
С разъяснениями о регистрации ЛК и работе с ним можно ознакомиться здесь.
В электронной форме можно представить для регистрации:
- решение о выпуске ценных бумаг;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- программу облигаций;
- изменения в решение о выпуске ценных бумаг;
- изменения в документ, содержащий условия размещения;
- изменения в проспект ценных бумаг;
- изменения в программу облигаций;
- отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- уведомление о представителе владельцев облигаций;
- уведомление о банковских реквизитах залогового счета;
- уведомление о внесении в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием.
Документы, подготовленные в соответствии со Стандартами эмиссии, представляются в форматах с возможностью поиска и копирования произвольного фрагмента текста — doc, docx, pdf.
Документы, предоставляемые в формате doc или pdf:
- все документы комплекта.
Документы, предоставляемые в формате xml:
- заявление.
Некоторые документы комплекта эмитент может представить в виде архива в формате zip.
Документы, указанные в четвертом абзаце пункта 22.2 Стандартов эмиссии (документы, составленные в соответствии с приложениями
Регистрация выпусков ценных бумаг осуществляется Департаментом корпоративных отношений и территориальными учреждениями Банка России.
При заполнении формы обращения в ЛК необходимо выбрать из выпадающего списка рубрику «РВЭЦБ (Эмиссионные документы)».
Поле «Адресат» заполняется по всем трем уровням, в случае отправки эмиссионных документов в Департамент корпоративных отношений необходимо выбирать:
В случае отправки в территориальное учреждение Банка России необходимо выбирать:
При регистрации уплачивается государственная пошлина за совершение юридически значимого действия (регистрация или отказ) в размере, установленном подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации (размер зависит от способа размещения, регистрационной процедуры).
Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, — неотъемлемая часть комплекта документов.
- за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, − 0,2% номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более 200 000 рублей;
- за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки — 35 000 рублей;
- за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — 35 000 рублей;
- за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) программы облигаций не сопровождалась регистрацией их проспекта) — 35 000 рублей;
- за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента — 325 000 рублей;
- за государственную регистрацию проспекта российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта) — 35 000 рублей;
- за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, программу облигаций и (или) в проспект ценных бумаг — 35 000 рублей;
- за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг — 160 000 рублей;
- за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг — 325 000 рублей;
- за государственную регистрацию программы облигаций — 35 000 рублей.
Сроки рассмотрения документов, представленных на регистрацию, определены статьями 20 и 25 Закона №
Банк России обязан осуществить государственную регистрацию или принять мотивированное решение об отказе в государственной регистрации в течение:
- 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг;
- 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;
- 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения при соблюдении установленных условий;
- 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта ценных бумаг;
- 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;
- 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и регистрации проспекта ценных бумаг;
- 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;
- 20 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации изменений в проспект ценных бумаг либо в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг или изменений в программу облигаций и проспект ценных бумаг;
- 15 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (дополнительный выпуск) ценных бумаг, либо изменений в программу облигаций;
- 10 рабочих дней с даты получения документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 10 рабочих дней с даты получения документов о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или о признании программы облигаций несостоявшейся;
- 7 рабочих дней с даты получения документов для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления.
Процедура подтверждения принятия решения определена в пункте 22.10 Стандартов эмиссии.
Решение регулятора о регистрации эмиссионных документов публикуется на его сайте.
В результате электронной регистрации заявителю направляется zip-архив2, подписанный УКЭП Банка России и содержащий:
- файл эмиссионного документа;
- sig-файл подписи эмитента;
- файл уведомления (содержит сведения о дате регистрации, номере выпуска и должностном лице Банка России, которое приняло решение).
1 До государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае если процедурой эмиссии ценных бумаг не предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – до начала размещения эмиссионных ценных бумаг.
2 Если регистрируется несколько документов (например, решение о выпуске и проспект ценных бумаг) — для каждого эмиссионного документа — отдельный zip-архив.
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