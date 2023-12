«Удмуртнефть» внедряет источники возобновляемой энергии на объектах нефтедобычи

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) внедряет систему альтернативного электроснабжения объектов нефтедобычи от солнечных элементов питания.

Применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в процессах нефтегазодобычи вносит вклад в достижение целей стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Одно из ключевых направлений – снижение углеродного следа в разведке и добыче.

Географическое положение месторождений «Удмуртнефти» и климатические условия региона позволяют эффективно использовать энергию солнца для выработки электроэнергии. Внедрение ВИЭ поможет также решить задачу электроснабжения удаленных скважин, не имеющих доступа к стационарным электросетям.

Солнечные панели установлены на Чутырско-Киенгопском месторождении на двух нагнетательных скважинах для энергоснабжения управляющего оборудования, передающего данные по технологии «сети дальнего действия».

Проект прошёл опытно-промышленные испытания, по результатам которых планируется тиражировать использование источников возобновляемой энергии для питания автоматизированной системы управления скважин нагнетательного фонда.

«Удмуртнефть» на системной основе реализует мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов. По предварительным данным, в 2023 году в рамках программы энергосбережения экономия предприятия составит более 37 млн кВт*ч, что в денежном выражении превышает 194 млн рублей.

Справка: ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. Накопленный объём добычи «Удмуртнефти» с начала промышленной деятельности превышает 330 млн тонн нефти.

