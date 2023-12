Татьяна Илюшникова: количество субъектов МСП в РФ выросло в 2023 году на 6% и достигло 6,3 млн

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России зарегистрировано 6,3 млн представителей малого и среднего предпринимательства – следует из обновления Единого реестра субъектов МСП.

«По итогам декабрьского, последнего в этом году обновления Единого реестра МСП в него включено 6,3 млн субъектов. Это на 6% больше за аналогичный период 2022 года и на 7% больше значения аналогичного периода 2019 года. То есть мы не только достигли доковидного уровня, но и улучшили результаты. 2024 год станет переходным: наша задача, чтобы сектор МСП рос не только количественно, но и качественно», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Среди зарегистрированных субъектов МСП 2,27 млн – юридические лица, 4,04 млн – индивидуальные предприниматели.

По словам замминистра, количество зарегистрированных субъектов МСП является одним из ключевых показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

К ним также относится число вновь созданных предпринимателей, то есть действующих до одного года. По данным Реестра, сейчас в России зарегистрировано 1,13 млн таких субъектов МСП. Это на 19% превышает значения аналогичного периода 2022 года и на 13% – значения 2019 года.

Лидером по количеству субъектов МСП традиционно является Центральный федеральный округ, второе место занимает Приволжский федеральный округ, замыкает тройку Южный федеральный округ.

