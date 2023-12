Российско-Африканский сетевой университет: Политех подвел итоги года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

21 декабря СПбПУ как координатор консорциума Российско-Африканского сетевого университета собрал видеоконференцию для подведения итогов деятельности. Создание РАФУ направлено на обеспечение устойчивого развития стран африканского континента. Для удовлетворения потребностей экономики африканских стран необходима подготовка высококвалифицированных кадров, расширение доступа обучающихся к современным технологиям в рамках реализации образовательных программ и научно-технологических проектов. Кроме того, важным фактором является подключение индустриальных компаний, работающих на Африканском континенте, к подготовке специалистов и проведению необходимой технической экспертизы.

Представителей российских членов РАФУ приветствовали проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев и заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Сергей Терашкевич.

«В рамках деятельности консорциума РАФУ мы видим такие важные направления сотрудничества, как академическое, индустриальное и государственное. Именно такая синергия трёх направлений является наиболее эффективной для достижения реальных позитивных результатов российско-африканского сотрудничества в сфере высшего образования и науки, — отметил Дмитрий Арсеньев. — Если говорить об академическом сотрудничестве, здесь нами накоплен большой опыт. Это сетевые программы бакалавриата, магистратуры, специалитета. Прорабатываются совместные программы аспирантуры. Политех совместно с девятью вузами-участниками консорциума в этом году успешно реализовал программы Летнего университета РАФУ и программы переподготовки специалистов».

В этом году была проделана колоссальная работа. Участие СПбПУ во втором экономическом и гуманитарном форуме саммита «Россия — Африка» . Работа летнего многопрофильного университета РАФУ в СПбПУ, на котором 20 ректоров и руководителей университетов Республики Мали освоили программу повышения квалификации «Цифровое исследовательское лидерство». В Политехе впервые прошёл международный молодёжный фестиваль «Африка в Санкт-Петербурге» , приуроченный к 60-летию Дня Африки. Наш университет принял участие в 5 международном форуме БРИКС+ , который также проходил Петербурге, где СПбПУ подписал соглашения о вступлении в РАФУ новых участников. Совсем недавно было проведено масштабное мероприятие «Дни русского языка и культуры» в Республиках Сенегал и Кот д’Ивуар , в котором приняли участие несколько российских университетов, а также состоялось открытие центров русского языка, довузовской подготовки и «Информационного Центра СПбПУ и РАФУ» в Республике Мали . В Сочи на 3 Конгрессе молодых ученых прошла панельная дискуссия «РАФУ для устойчивого развития стран Африки» .

«Спасибо за работу, которая была сделана в уходящем году. Мы показали своё желание, готовность, свои умения в работе на африканском направлении. И, наверно, если какое-то время назад Африка воспринималась нами только через призму приезжающих к нам студентов, то теперь мы сами туда едем. За этот год у нас было несколько не только форумов, но реальных поездок, которые привели к тому, что много уже сделано. Мы побывали в большом количестве стран за это время, причём выезды эти были многочисленные, сразу по нескольким направлениям, многими университетами, — обратился к участникам видеоконференции Сергей Терашкевич. — Работы предстоит еще очень много, тем удачнее что российские университеты предлагают широкий спектр специализаций. Представители министерств, руководители африканских вузов готовы по-новому структурировать систему образования, опираясь на успешные российские практики. Это очень хороший стимул для расширения весомости нашего проекта, который уже перешагнул рамки просто образовательных программ».

В настоящее время российские компании реализуют целый ряд проектов в Африке в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, энергетики. На континенте строятся промышленные объекты с применением российских технологий. Это требует подготовки квалифицированных кадров и научной экспертизы. Деятельность российских промышленных компаний в Африке осуществляется примерно по ста направлениям. Это работающие промышленные предприятия, созданные на основе отечественных проектных решений, с использованием отечественного оборудования, в основном в сырьевом, энергетическом и телекоммуникационном секторах.

Руководитель проектного офиса РАФУ Максим Залывский также отметил, необходимость работы в связке сразу по нескольким направлениям обусловленную тем, что любая деятельность вузов и промышленных предприятий в Африке координируется и контролируется госструктурами.

«В Африке мы наблюдаем позитивный подход к России. С одной стороны, за вклад Советского союза в развитие образования, медицины. С другой стороны, за те очевидные дипломатические усилия, которые наша страна предпринимает в работе с той или иной страной, — подчеркнул Максим Залывский. — Например, в странах ЭКОВАС интерес к России и российской культуре растет, и мы должны не упустить этот положительный вектор. России нужен не сырьевой экспортный потенциал в виде многих африканских стран, и мы можем предоставить Африке одни из лучших технологий с точки зрения энергетики, гидроэнергетики, горной добычи, информационных технологий».

Модератор встречи, заместитель начальника управления международного образования Алла Мазина отметила успехи РАФУ: На сегодняшний день количество российских участников консорциума увеличилось с 51 до 60. Африканских — с 12 до 23 (они представляют 7 стран континента). Ещё планируется подписание 7 соглашений от 4 государств. Такой рост заинтересованных структур обуславливает разработку информационного “Дайджеста РАФУ”, который планируется регулярно публиковать на трех языках. К тому же мы думаем о создании новой структуры координации деятельности консорциума .

Алла Мазина рассказала подробно о Летнем многопрофильном университете «Россия — Африка», в рамках которого в 2023 году были реализованы образовательные треки в области экологии, климата, электроэнергетики, биотехнологий, геологоразведки, туризма, информационных систем, биомедицины, сельского хозяйства. Африканскому континенту на современном этапе развития остро необходимы новые профессиональные кадры, обладающие современными компетенциями в области инженерных, технических наук и, в частности, специалисты для поиска и разведки полезных ископаемых.

Четыре новых российских участника подписали соглашение о вступлении в консорциум РАФУ: Тамбовский государственный технический университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Югорский государственный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

В этот же день состоялись очные переговоры о сотрудничестве СПбПУ и Национального института медицинских наук Бамако в лице генерального директора Бокари Диало. Стороны подписали меморандума о вступлении в РАФУ Национального института.

