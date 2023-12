Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Состоялось очередное заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, на котором выступил профессор Государственного университета управления, член Совета и Общественного совета при МВД России Владимир Волох.

На открытии заседания заместитель Руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов отметил, что, несмотря на попытки Запада использовать многонациональность России в качестве одной из линий разлома российского общества, наблюдается заметная консолидация нашего народа. Подтверждением этому служат показатели социологических исследований, согласно которым положительная оценка населением состояния межнациональных отношений в целом по стране возросла.

Профессор ГУУ Владимир Волох в своём выступлении предложил дополнить тематику для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям в 2024 году вопросами формирования и реализации государственной миграционной политики и управления миграционными процессами.

Также с докладами выступили заместитель руководителя ФАДН России и академик РАН Станислав Бедкин и заместитель председателя президиума Совета Валерий Тишков, которые рассказали о работе по выполнению поручений Президента РФ по корректировке Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, подготовке ежегодного государственного доклада о реализации государственной национальной политики и предложениях по темам для рассмотрения на заседании Совета в 2024 году.

Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев доложил о результатах работы организации в 2023 году и основных задачах на 2024 год.

По рассмотренным вопросам президиум Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям принял соответствующие решения, которые будут использованы в дальнейшей работе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI