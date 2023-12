Павел Калмычек: Куба предлагают российскому бизнесу беспрецедентные льготы и преференции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России подготовило расширенную презентацию возможностей по ведению бизнеса на Кубе для российских инвесторов на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В рамках презентации представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций и деловых кругов рассказали о достигнутых результатах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кубой, а также о совместных промышленных и инвестиционных проектах, основных механизмах по взаимодействию сторон на правительственном уровне, мерах поддержки российских экспортеров и инвесторов. Модератором презентации выступил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Отношения между нашими странами проверены временем и ориентированы на перспективу – ни с одной другой страной в латиноамериканском регионе у России нет такого многолетнего и многопланового опыта в торгово-экономической сфере как с Кубой, – отметил в приветственном слове вице-премьер. – Одним из основных направлений российско-кубинского сотрудничества, в котором мы добились наиболее значимого прорыва за последний год, является торгово-экономическое сотрудничество и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности российскими компаниями на Кубе и реализации инвестиционных проектов».

Директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек рассказал участникам презентации об обязательствах, которые кубинская сторона взяла на себя по предоставлению ряда льгот и преференциальных условий ведения бизнеса для российских компаний на своей территории, «Куба по многим причинам привлекательна для российского инвестора, –отметил директор департамента. – Удобная логистика, уникальная двусторонняя договорно-правовая база с благоприятными условиями ведения проектов, упрощенная процедура сертификации и лицензирования российской продукции в третьих странах, и многолетняя дружеская поддержка без оглядки на санкции».

В июле этого года Россия и Куба подписали беспрецедентный документ на условиях, которые Куба до сих пор не предоставляла ни одной из стран: рамочное соглашение о поощрении участия отечественных инвесторов в российско-кубинских проектах, которое позволило запустить новую модель сотрудничества двух стран в проектно-инвестиционной и торгово-экономической областях.

В дополнение к соглашению в ноябре 2023 года Россия и Куба подписали «дорожную карту», состоящую из 13 основных льготных условий, предусмотренных рамочным соглашением, с указанием конкретных шагов и сроков предоставления кубинской стороной благоприятных условий для российских предпринимателей.

По словам посла Кубы в России Хулио Гармендия Пенья, заключение такого соглашения отражает характер «стратегических и союзнических» отношений и высокий уровень взаимного доверия. «До сегодняшнего дня можно сказать, что наши связи развивались в рамках важных объектов и программ, на осуществление которых были выделены кредиты правительством Российской Федерации», – сказал посол.

«Мы рассчитываем на то, что подписание этих двух документов окажет положительный эффект на показатели экономической эффективности российских инвестпроектов на Кубе и позволит активизировать двустороннюю проектную деятельность», – отметил Павел Калмычек.

Воспользоваться новым благоприятным режимом сможет максимально широкое количество участников – это и российские компании, которые реализуют на Кубе инвестиционные проекты, и их российские подрядчики, филиалы, дочерние общества и совместные предприятия, созданные на территории Кубы для реализации инвестпроектов.

«Первое, о чем мы договорились с кубинской стороной, – проводить постоянную работу по устранению бюрократических барьеров, что зачастую является препятствием к выходу на новый рынок и запуску коммерческой деятельности, – подчеркнул Павел Калмычек. – Через механизм «единого окна иностранных инвестиций» Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы представители российского бизнеса могут гарантированно рассчитывать на приоритетное рассмотрение целого спектра запросов – от получения лицензий и разрешений до регистрации предприятий».

В презентации также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Денис Мамонов, директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов, губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель председателя – член правления Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян, управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов АО «ЭКСАР» Надежда Заблоцкая, а также более 100 представителей российских компаний из сферы транспорта, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, продовольствия, космоса, туризма, информационных технологий и связи.

