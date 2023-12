На губернаторском балу чествовали самых талантливых студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

21 декабря Белый зал СПбПУ вновь преобразился для губернаторского студенческого бала — одного из самых долгожданных и атмосферных событий года. Мероприятие проводится уже в восьмой раз, в нём участвовали 700 лучших студентов из 58 вузов и 66 профессиональных образовательных организаций. Танцевальный променад, знакомство с петербургскими балами XIX-XX веков, интерактивные цифровые развлечения — вечер получился грандиозным. Впервые в истории проведения губернаторского бала его сопровождал не военный духовой оркестр, а оркестр студентов СПбПУ.

Рад поприветствовать участников восьмого губернаторского бала, который традиционно проходит в Политехе и собирает лучших студентов Санкт-Петербурга! Вы — блестящие, неповторимые, Богом целованные, талантливые и целеустремленные. Вы — опора Великой России. Танцуйте, веселитесь, с наступающим Новым годом! — обратился к ребятам ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

От лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выдающихся студентов приветствовал председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

В Политехе зародилась прекрасная традиция проведения студенческих балов. Белый зал — это уникальное место, а Политех — уникальный вуз. И сегодня вы собрались здесь, потому что вы проявили себя в учёбе, спорте, науке, волонтёрстве. Счастья вам, любви, здоровья и благополучия. Дерзайте, побеждайте, вы идёте к нам на смену , — сказал Андрей Станиславович.

От лица Законодательного собрания Санкт-Петербурга и его председателя Александра Бельского депутат Александр Новиков поздравил ребят с предстоящими праздниками.

И вот зазвучала музыка, и пары закружились по залу. Танцевальный променад, полонез, вальс, кадриль, полька, вокальные номера от студии PolyVox СПбПУ, дискотека и интерактивные цифровые развлечения — мероприятий было столько, что скучать точно было некогда. Музыкальное сопровождение бала обеспечивал эстрадно-симфонический оркестр СПбПУ Polytech Orchestra под управлением Дмитрия Мисюры . Оркестр будущих инженеров появился в 2013 году по инициативе ректора СПбПУ Андрея Рудского и руководителя Дирекции культурных программ и молодежного творчества Бориса Кондина как приемник симфонического оркестра, созданного первым директором института князем А. Г. Гагариным. В этот праздничный вечер музыканты оркестра были облачены в исторические костюмы первых студентов Политеха: тужурки чёрного сукна, офицерского покроя, застегивающиеся на пять позолоченных пуговиц, с воротником тёмно-зелёного бархата и контрпогонами с позолоченными вензелевыми изображениями .

На бал пригласили студентов, показавших выдающиеся достижения в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности, стипендиаты, победители конкурсов, олимпиад и др. Мы попросили ребят поделиться впечатлениями.

Студентка второго курса магистратуры Гуманитарного института СПбПУ Виолетта Ли учится на «отлично», руководит штабом волонтёров Центра волонтёрских проектов «Гармония». В этом году девушка победила в городском этапе конкурса «Студент года» в номинации «Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтёрского) движения».

Я благодарна команде и руководителю “Гармонии” Татьяне Анатольевне Нам, своим преподавателям психолого-педагогической кафедры, особенно Константину Павловичу Захарову. Спасибо семье, которая всегда поддерживает меня. Что касается планов на будущее, то отвечу цитатой: “Счастье любит тишину”. Я не знаю, что меня ждёт завтра, буду двигаться вперёд, делать то, что нравится, и тогда всё получится!

Я впервые участвовала в бальном мероприятии. Наряд выбирала под цвет будущего года и нашего Политеха: нежно-зелёное миди-платье с летящей юбкой. Было приятно встретить своих знакомых из других университетов. Запомнился танец “полька”: мы топали, прыгали, кричали, было весело , — рассказала Виолетта.

Ещё один представитель Центра волонтёрских проектов «Гармония» — Максим Смирнов, студент второго курса магистратуры ВШМиСО ГИ. С командой Добро.Центра «Гармония» он стал полуфиналистом премии «МыВместе», победил в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты».

У меня два наставника — это Татьяна Нам и Дмитрий Попов, мой научный руководитель. Я всегда буду благодарен Политеху, моим преподавателям, коллегам и одногруппникам за то, что вместе с ними я смог стать тем, кем я стал. В бальных мероприятиях мне очень нравится возможность погрузиться в культуру танцев прошлых веков. Вечерний костюм, прекрасная компания, хорошее настроение — что ещё нужно для атмосферного вечера , — поделился Максим.

Студентка четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени А. А. Новикова Ольга Ладина уже второй раз участвует в губернаторском балу, и на этот раз она подготовила образ, который приковывал к себе внимание публики. Девушка пришла в наряде ангела.

Это невероятно, что Политех продолжает традицию петербургских балов. В этот Новый год я загадаю желание попасть на губернаторский бал снова, уже в 2024 году. Все элементы моего наряда связаны: центральный элемент — нимб с перьями и звездой, золотистые туфли украшены звездами, сумка сделана из невесомых перьев. Важен и аксессуар на спину: золотая цепочка в виде крыла. Приятно, что в моей студенческой жизни есть прекрасная новогодняя сказка, которую я могу разделить с выдающейся молодёжью Санкт-Петербурга , — рассказала Ольга.

Студентка второго курса Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Софья Егорова впервые оказалась и в Политехе и на бальном мероприятии. Чтобы не растеряться, она была с партнёром Ростиславом Шихалевым, который имеет опыт в подобных активностях.

Бал — это что-то новое и необычное, для него я подготовила переливающиеся платье и невероятно красивые серёжки. Политех поразил меня величием и историей, удивительной библиотекой. Вся атмосфера Политеха вдохновляет на то, чтобы учиться и постигать науку. Белый зал — удивительно красивое место, отсюда не хочется уходить , — поделилась Софья.

Я — курсант, поэтому вопрос с образом сразу был закрыт: парадная форма со всеми наградами, и хорошее настроение. В Политехе я не впервые, мне очень нравится бывать в Главном здании, которое поражает своей красотой, на каждом этаже есть что-то интересное: можно изучать портреты учёных или элементы интерьера , — отметил Ростислав.

Необычное платье продемонстрировала студентка первого курса магистратуры Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Полина Кудрякова. Для бала она подготовила наряд, украшенный детскими рисунками. Девушка учится в Институте дефектологического образования и реабилитации, работает с детьми в школе, занимается волонтёрской деятельностью.

После окончания вуза я хочу вернуться в родной Калининград и работать специальным психологом в ресурсном классе нашей новой сельской школы. Для бала я выбрала платье с детскими рисунками, чтобы показать, что, будучи взрослыми и серьезными людьми, мы должны сохранять яркость жизни, помнить, как это — быть ребёнком. Бал — это блестящее (во всех смыслах) событие с приятной компанией. Мне понравилось общаться с ребятами из других вузов и учиться классическим танцам. Теперь я понимаю, почему раньше так любили бальную культуру , — поделилась Полина.

