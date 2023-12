Национальная безопасность: Политех провёл масштабный юридический форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В СПбПУ прошел Санкт-Петербургский политехнический юридический форум PоlyLex 2023. Ежегодно в декабре в стенах вуза собираются руководители законодательной, исполнительной государственной и муниципальной ветвей власти, сотрудники правоохранительных органов и судебной системы, экспертное сообщество, ученые, преподаватели и специалисты, а также студенты и аспиранты. В работе форума участвовали представители высших учебных заведений России, Узбекистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и других стран.

В рамках Форума PolyLex 2023 на базе Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы и лабораторий Центра судебных экспертиз под руководством директора Дмитрия Мохорова, при активном участии преподавателей, студентов и аспирантов прошли следующие мероприятия.

1 декабря, в преддверии Дня юриста, в Белом зале Политехнического университета проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов и директор Гуманитарного института Наталья Чичерина торжественно открыли форум. Слова приветствий и поздравлений поступили от соорганизаторов форума и гостей: Дмитрия Кобицкого (генерального секретаря МПА СНГ); Алексея Зинчука (депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместителя председателя комиссии по вопросам правопорядка и законности); Ольги Зыбиной (заместителя начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России); Бахтиера Рассулова (ректора Андижанского государственного педагогического института); Елены Соломоновой (Заместителя директора юридического управления Северо-Западного банка Сбербанка России) и многих других партнеров.

4 декабря прошел игровой судебный процесс Moot court под руководством доцента Валентины Гоголевой и старшего преподавателя Наталии Кирсановой с участием представителей правоохранительных органов, прокуратуры, суда и адвокатуры. Участники разделились на команды защиты и обвинения — истца и ответчика. В ходе игры студенты успешно применили на практике полученные знания. Юридическая игра получилась интересной и эмоциональной.

5 декабря в лаборатории криминалистического исследования документов центра судебных экспертиз состоялся мастер-класс «Техническая экспертиза документов». Он прошёл под руководством ассистента Павла Меньшикова и аспиранта Алекса Цирдавы. Специалисты представили современные методики по производству почерковедческой экспертизы, а также показали спецсредства криминалистической техники, оборудование и приборы по выявлению, фиксации, изъятию и сохранению следов преступления.

Также 5 декабря преподаватели Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Константин Чинакаев и Бэлла Керефова провели научно-практический семинар «Противодействие экстремизму, терроризму, коррупции». Студенты и аспиранты вузов России и зарубежья приняли активное участие в работе семинара. Полковник юстиции Маргарита Минкина привела практические примеры из профессиональной деятельности, которые дали начало плодотворной дискуссии.

7 декабря старший преподаватель Юлия Доровская провела дебютный круглый стол для второкурсников по направлению обучения «Юриспруденция» на тему «Поправки к Конституции в 2020 г. и их влияние на перспективы государственного строительства в России». Круглый стол состоялся в формате форсайт-сессии по следующим темам: отдельные вопросы организации и функционирования публичной власти, новое в полномочиях Правительства РФ, поправки в главу 4 Конституции России.

11 декабря практикоориентированный мастер-класс «Определение давности составления реквизита документа» на базе лаборатории судебных экспертиз веществ и материалов провели доцент Владимир Кочемировский, а также аспиранты Илья Алюков и Валерия Барова. Эксперты рассмотрели различные подходы и методические рекомендации по исследованию возраста реквизитов документов, показали специальное оборудование и ПО, с помощью которых производятся современные исследования и экспертизы.

12 декабря мастер-класс «Актуальные вопросы производства экспертиз, связанных с определением скорости движения объектов, зафиксированных на видеозаписи» под руководством преподавателя-практика Аркадия Келарева провели инженер Наталия Анисимова и студент 3-го курса по направлению 40.05.03 «Судебная экспертиза» Антон Мозес-Юнатов. Они рассмотрели методы и методики, рекомендованные научно-методическими советами государственных судно-экспертных учреждений экспертам для производства судебных экспертиз по определению скорости объекта, зафиксированного на видеозаписи неподвижной камерой, что в современных условиях экспертной деятельности является актуальным и востребованным в практической работе правоохранительных органов.

13 декабря коллизии в области транспортного права, а также случаи из практики производства инженерно-технических экспертиз и судебной практики рассмотрели на мастер-классе «Особенности производства инженерно-технических экспертиз (ИТЭ)». Участники разобрали проблемы в области транспортного права, а также случаи из практики производства ИТЭ и конкретных судебных дел.

В этом году лейтмотивом PolyLex 2023 стала актуальная тема — национальная безопасность. Ей посвятили всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием под названием «Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности». Также форум приурочили к 125-летию Политеха. 15 декабря в СПбПУ собрались представители Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, министерства внутренних дел, прокуратуры, судейского, экспертного, научного сообщества, реального сектора экономики, преподаватели, студенты, гости из различных образовательных учреждений. По видеосвязи подключились участники из разных стран и городов.

На пленарном заседании с докладами выступили:

Ольга Сафонова, кандидат юридических наук, директор юридического управления Северо-Западного банка Сбербанка России

Станислав Коростелев, доктор политических наук, профессор, заместитель начальника отдела обеспечения модельного законотворчества, секретарь объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам

Владимир Михайлов, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области, старший советник юстиции

Маргарита Минкина, полковник юстиции, аспирант СПбПУ

Захиджон Аскаров, кандидат юридических наук, доцент и заведующий кафедрой «Юриспруденция и агротуризм» Андижанского государственного института сельского хозяйства и агротехнологий.

Видеозапись с пленарного заседания доступна по этой ссылке .

Пленарное заседание предваряли секции: «Теоретико-исторические и государственно-правовые науки», «Частно-правовые (цивилистические) науки», «Судебно-экспертная деятельность в правоприменении». Доклады на секционных заседаниях сопровождались обсуждением и научной дискуссией.

По итогам конференции вышел сборник тезисов, лучшие статьи вошли в рецензируемый журнал РИНЦ «Актуальные проблемы науки и практики».

Завершился юридический форум 18 декабря мастер-классом «Экспертная деятельность в правоприменении», экскурсией по лабораториям ВШ ЮиСТЭ и традиционной выставкой научных, учебно-методических работ по юриспруденции и судебно-технической экспертизе. Руководители и специалисты прошли профессиональную программу повышения квалификации «Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» и защитили свои проекты. По результатам Polylex 2023 были приняты резолюции для использования в практической, научной и образовательной деятельности для создания благоприятных условий развития экономики и укрепления национальной безопасности.

