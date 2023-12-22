Конкурс «Твой проект»: идеи, творчество, успех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Твой проект» — это командное интеллектуальное состязание, где участники под руководством опытных менторов создают проекты по решению практических задач. Задания готовят ведущие научные подразделения НИУ ВШЭ совместно с индустриальными партнерами. Конкурс помогает развить мягкие навыки: умение работать в команде, критическое мышление, внимательность к деталям, продуктивность и другие. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру Вышки, а участники дополнят свое портфолио готовыми проектами.

Стартовала регистрация на участие в конкурсе для студентов и выпускников « Твой проект ». Участники заключительного этапа конкурса смогут потренироваться в решении практических кейсов и узнать больше о своей профессии, а дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру Вышки. Заявки принимаются до 19 февраля включительно.

Команды можно собрать самостоятельно из друзей и единомышленников. Для этого всем необходимо пройти регистрацию в установленные сроки, указать одно направление участия и, самое важное, успешно пройти индивидуальное онлайн-тестирование в рамках отборочного этапа по выбранному направлению. Если же возможности собрать свою команду нет, то организаторы подберут их каждому участнику. При регистрации можно выбрать два направления и одновременно участвовать по каждому из них.

Конкурс актуален для студентов 3-го курса бакалавриата и специалитета и старше, а также для выпускников прошлых лет различных вузов России.

Более 50% поступивших в Вышку участников конкурса прошлого сезона — студенты и выпускники региональных вузов. Среди них — Дальневосточный федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Новосибирский государственный университет, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Ульяновский государственный университет, Челябинский государственный университет, Томский государственный университет и другие.

Структура конкурса

В сезоне 2023/24 учебного года конкурс проводится по 18 направлениям:

«Инноватика»;

«Культурные взаимодействия: история мусульман в России»;

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования»;

«Международный менеджмент»;

«Население и развитие»;

«Операционная эффективность и производственные системы»;

«Позитивная психология»;

«Прикладная электроника и фотоника»;

«Современное уголовное п раво и процесс»;

«Публичное право»;

«Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах»;

«Социология публичной сферы и социальных коммуникаций»;

«Сравнительные социальные исследования»;

«Финансовая экономика»;

«Цифровая аналитика социальных процессов»;

«Цифровые методы в гуманитарных науках»;

«Экономика и экономическая политика»;

«Языковая политика в многоязычном мире».

Конкурс состоится в дистанционном формате в два этапа:

1) отборочный — с 24 по 27 февраля;

2) заключительный — с 11 марта по 14 апреля.

На первом этапе каждому участнику предстоит решить индивидуальный тест. От его результата зависит, пройдет ли участник далее или нет. После успешно пройденного отборочного участники попадают в заключительный этап, где уже с командой разрабатывают проект к предложенному заданию.

Результаты конкурса будут опубликованы в личном кабинете участника не позднее 27 апреля. По итогам заключительного этапа все участники и победители получат соответствующие сертификаты или дипломы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля.