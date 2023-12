Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Стартовала регистрация на участие в конкурсе для студентов и выпускников «Твой проект». Участники заключительного этапа конкурса смогут потренироваться в решении практических кейсов и узнать больше о своей профессии, а дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру Вышки. Заявки принимаются до 19 февраля включительно. «Твой проект» — это командное интеллектуальное состязание, где участники под руководством опытных менторов создают проекты по решению практических задач. Задания готовят ведущие научные подразделения НИУ ВШЭ совместно с индустриальными партнерами. Конкурс помогает развить мягкие навыки: умение работать в команде, критическое мышление, внимательность к деталям, продуктивность и другие. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру Вышки, а участники дополнят свое портфолио готовыми проектами.

Команды можно собрать самостоятельно из друзей и единомышленников. Для этого всем необходимо пройти регистрацию в установленные сроки, указать одно направление участия и, самое важное, успешно пройти индивидуальное онлайн-тестирование в рамках отборочного этапа по выбранному направлению. Если же возможности собрать свою команду нет, то организаторы подберут их каждому участнику. При регистрации можно выбрать два направления и одновременно участвовать по каждому из них. Конкурс актуален для студентов 3-го курса бакалавриата и специалитета и старше, а также для выпускников прошлых лет различных вузов России. Более 50% поступивших в Вышку участников конкурса прошлого сезона — студенты и выпускники региональных вузов. Среди них — Дальневосточный федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Новосибирский государственный университет, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Ульяновский государственный университет, Челябинский государственный университет, Томский государственный университет и другие. Структура конкурса В сезоне 2023/24 учебного года конкурс проводится по 18 направлениям:

«Инноватика»; «Культурные взаимодействия: история мусульман в России»; «Международные отношения: европейские и азиатские исследования»; «Международный менеджмент»; «Население и развитие»; «Операционная эффективность и производственные системы»; «Позитивная психология»; «Прикладная электроника и фотоника»; «Современное уголовное п раво и процесс»; «Публичное право»; «Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах»; «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций»; «Сравнительные социальные исследования»; «Финансовая экономика»; «Цифровая аналитика социальных процессов»; «Цифровые методы в гуманитарных науках»; «Экономика и экономическая политика»; «Языковая политика в многоязычном мире». Конкурс состоится в дистанционном формате в два этапа: 1) отборочный — с 24 по 27 февраля; 2) заключительный — с 11 марта по 14 апреля. На первом этапе каждому участнику предстоит решить индивидуальный тест. От его результата зависит, пройдет ли участник далее или нет. После успешно пройденного отборочного участники попадают в заключительный этап, где уже с командой разрабатывают проект к предложенному заданию. Результаты конкурса будут опубликованы в личном кабинете участника не позднее 27 апреля. По итогам заключительного этапа все участники и победители получат соответствующие сертификаты или дипломы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля.

Жанна Кузьмичева, директор Центра новых проектов Дирекции по стратегической работе с абитуриентами «Твой проект» за два года нашел признание как у участников, так и у факультетов НИУ ВШЭ. Для нас, организаторов, конкурс — возможность заприметить талантливых и мотивированных абитуриентов, а для участников — раскрыть свой потенциал и за короткие сроки сработаться с новой подчас командой, подготовить проект. В случае достижения высоких результатов участник будет гарантированно зачислен на программу магистратуры. С каждым годом конкурс привлекает все большее количество образовательных программ НИУ ВШЭ, а мы со своей стороны совершенствуем организационный процесс. Так, например, в этом году участники, достигшие высокого результата во время профильных зимних школ, смогут сразу перейти в заключительный этап «Твоего проекта», минуя отборочный. Большое внимание уделяется коммуникации с региональными вузами и профессиональными сообществами для привлечения участников из разных регионов России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI