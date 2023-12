Именные стипендии для универсантов | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодно претендентами на получение именных стипендий в Санкт‑Петербургском университете могут стать студенты, проявившие себя в учебной, научной или исследовательской деятельности.

В 2023/24 учебном году универсанты смогут принять участие в пяти стипендиальных конкурсах. Стипендия Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» была учреждена для студентов, обучающихся по специальностям финансового и экономического профиля и ведущих научные исследования в данных направлениях. Стипендиатами могут стать обучающиеся по программам бакалавриата второго и третьего курсов очной формы обучения, магистратуры или специалитета второго, третьего и четвертого курсов очной формы обучения по финансово‑экономическим, математическим и информационно‑техническим специальностям, ведущие научно‑практическую работу в области финансов, математики и информационных технологий. Стипендия по программе магистратуры в области наносистем и наноматериалов адресована студентам основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Наносистемы и наноматериалы» в целях развития подготовки высококвалифицированных кадров в области материаловедения и поддержки, обучающихся по основной образовательной программе магистратуры «Материалы высоких технологий». Стипендия «Международного центра передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами» (МЦПО) назначается лучшим студентам четвертого курса бакалавриата, первого и второго курса магистратуры Института наук о Земле СПбГУ, обучающихся по направлениям «Нефтегазовое дело» и «Геология». На стипендию ООО «ВК» могут претендовать победители и призеры международных и всероссийских олимпиад и олимпиад из списка Российского совета олимпиад школьников, зачисленные в СПбГУ без вступительных испытаний. Начиная со второго семестра бакалавриата на стипендию ООО «ВК» могут также претендовать обучающиеся с высоким средним баллом, не имеющие академической задолженности. Также в 2023/24 учебном году универсантам выделены следующие стипендии: именная стипендия учредителя ООО «Компания БКС»

именная стипендия учредителя Т. С. Есаулковой именная стипендия учредителя АО «Специализированный депозитарий “Инфинитум”»

именная стипендия учредителя ООО «Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”»

