Дайджест #ГУУговорит. Почему зимой дорожают холодильники?

Предновогодняя суета уже крутит всеми нами по полной программе, возникает множество насущных вопросов. Что дарить на праздники? Как сохранить сбережения от инфляции? Что там с «индексом оливье»? Почему дорожают бытовые приборы? Стоит ли опасаться «яиц Эрдогана», как «ножек Буша»? На эти и другие вопросы в традиционном, как ёлка, дайджесте #ГУУговорит отвечают эксперты Государственного университета управления.

— Ректор ГУУ Владимир Строев и директор Центра управления кадровым потенциалом ГУУ Татьяна Куликова высказались о новой модели оценки профессиональной пригодности госслужащих. Новая методика разработана в РАНХиГС, где переработали и расширили действующую модель 2013 года. В числе обязательных умений госслужащих теперь будут способность к быстрой адаптации, а также выбор и фокусировка на наиболее эффективных для той или иной ситуации действиях. На разных уровнях госвласти будут требоваться специфические умения и навыки. Владимир Строев полагает, что новая схема позволит производить отбор более качественно: «Она, что особенно важно, даст возможность предлагать кандидатам должности, отвечающие их реальным амбициям. А это, в свою очередь, повышает мотивацию труда».

Татьяна Полякова считает, что обе системы ещё можно совершенствовать. «Более эффективной видится оценка, получаемая в ходе более продолжительных форматов взаимодействия с кандидатами, например, в ходе стажировок, где им для решения предлагаются не моделируемые, а реальные проблемные кейсы», — сказала она.

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова прокомментировала предложение Госдумы установить в многоквартирных домах газоанализаторы. Комментарий был подхвачен более 100 СМИ. С учетом того, что износ газового оборудования — 70-75 процентов, установку датчиков лучше провести оперативно. Для этого, по мнению эксперта, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета. На эту же тему Светланой Леонидовной была написана отдельная колонка.

— Помимо этого Светлана Сазанова рассказала о столичной программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). «Необходимость принятия программы МПТ была вызвана чрезмерно высокими размерами так называемой маятниковой миграции в Москве – проблемы, характерной для мегаполисов в целом».

— Также Светлана Сазанова раскрыла проблему сверхэксплуатации россиян на цифровых платформах. «Получение травмы при исполнении трудовых обязанностей не влечет за собой каких-либо компенсирующих выплат от цифровых платформ. Фактически налицо сверхэксплуатация работника и она зачастую более жесткая, чем даже система конвейерного производства в 1930-1970-х гг.», — уверяет экономист.

— Ещё Светлана Сазанова объяснила принцип действия тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса: «Тарифная политика в России по электроэнергии основана на принципе перекрёстного субсидирования. Это означает, что для домашних хозяйств тарифы занижаются, а для предприятий и организаций – завышаются».

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Александр Пасько объяснил, почему не падают цены на авто и квартиры при отсутствии спроса. «Доходы населения не растут, а цены искусственно завышены, особенно в столичном регионе. Параллельно с этим строительство нового жилья продолжается, формируя переизбыток предложения», – сообщает эксперт. Однако дилеры успели заработать и пока имеют возможность переждать снижение спроса.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал насколько вырос долг перед Россией у других стран. Сообщается, что Россия увеличила кредит другим странам уже почти до 29 млрд долларов, при этом, как отмечает эксперт, внешний долг самой России на данный момент очень низкий.

— Также Максим Чирков комментирует введение ограничений на перевод денег без открытия счета до 100 тыс. руб.: «Инициатива логичная. С моей точки зрения, прозрачность банковских переводов нужно повышать. Опять же абсолютному большинству людей эти меры никак не навредят», — сказал эксперт.

— Вдобавок Максим Чирков прокомментировал заявление Владимира Путина о росте ВВП России: «Мы видим рост и по другим показателям российской экономики. Это сильный рост реальной заработной платы, 8% — Министерство экономического развития в своем последнем прогнозе говорило, что будет 6,2%. Соответственно, итоги года для российской экономики оказываются очень неплохими», – заключил экономист.

— Кроме того, Максим Чирков предупредил о росте цен на бытовую технику из-за повышения экологического сбора. В частности, немного подорожают телевизоры, не более чем на 1-2%. На холодильниках изменение экосбора скажется сильней, цены могут вырасти более чем на 3%. «Крупногабаритная бытовая техника, в том числе холодильники, покажет в 2024 году рост стоимости, потому что ставка рассчитывается на вес утилизируемой продукции», – поясняет эксперт.

— Ещё Максим Чирков сообщил о спаде интереса к схеме ввоза автомобилей из Армении, что связано с повышением ставки утилизационного сбора в России. «Такая схема может быть оправдана только для сверхдорогих моделей из Армении, но их везут крайне редко. Кроме того, история покупки машин в этой стране — сложно проверяемая, и есть вероятность попасть на некачественные авто», — предостерегает экономист.

— К наступающему Новому году Максим Чирков прокомментировал опрос о желанных и нежелательных подарках к празднику. 52% не хотят увидеть в этом качестве игрушки и сувениры. «Людям больше нравится то, что можно использовать, и то, что полезно. Очевидно, что многие хотели бы получить деньги в подарок как самый прагматичный вариант. Это удобно, человек может купить сам себе то, что захочет. Однако существует определенная прослойка людей, считающих, что дарить деньги — это моветон», – говорит Максим Чирков.

— Также Максим Чирков назвал самые пострадавшие от деиндустриализации страны Европы. Это Франция, Италия и Германия. «Абсолютно уверен, что тенденция в Европе при сохранении санкций, при конфликте на Украине будет иметь самые негативные направления. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что европейская экономика перейдет уже к полноценной рецессии, спаду в 2024 году», — заключил экономист.

— Вдобавок Максим Чирков объяснил, почему в России уменьшилось количество премий работникам: «Безработица сегодня на историческом минимуме – 2,9%. И понятно, что в таких условиях новым сотрудникам обещают достаточно высокие зарплаты. С этим и связано потенциальное уменьшение количества премий и 13-х зарплат. Работодатели и без того вынуждены переплачивать за привлечение квалифицированной рабочей силы».

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Общественного совета при МВД России Владимир Волох принял участие в радиопередаче «Сигналы точного времени», где обсудил решение челябинского суда о прекращении российского гражданства двух братьев, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учета, а также другие проблемы миграционной политики.

— Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина продолжает обсуждать животрепещущую тему подорожания куриных яиц. «В случае, если российский рынок наводнят дешевые куриные яйца из Турции, то в долговременном периоде можем столкнуться с тем, что птицефермы не выдержат конкуренции и либо переориентируются на бройлерные породы, отказавшись от яйценосных пород, либо разорятся по примеру того, как это произошло на заре перестройки после ввоза в страну дешевых „ножек Буша”», – считает Галина Сорокина.

— Также Галина Сорокина сообщила о росте «индекса борща». «Все дело в том, что в начале года очень резко дорожали овощи, например, помидоры за год выросли в цена на 62%, белокочанная капуста — на 40%, морковь — на 26%, а свекла — на 22% и лишь картофель подешевел на 12%», – отмечает эксперт. А «индекс оливье» по оценке эксперта вырос ещё выше.

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова рассказала о причинах дефицита офисных сотрудников. Одна из причин нехватки офисных сотрудников — это нежелание молодежи пополнять ряды административного персонала. Офисные вакансии раньше считались стартовыми для карьеры, но они совершенно не привлекают новое поколение 20-летних, говорит эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов оценил 12-ый пакет санкций против России. «Отличительной особенностью 12-го пакета оказалось то, что он так и не стал, несмотря на длительное обсуждение его положений, достаточно жестким, чтобы нанести значительный ущерб российской экономике в перспективе», а – отметил эксперт, добавив, что санкции становятся исключительно политическим решением.

— Кроме того, Евгений Смирнов рассказал о причинах отмены Болгарией повышенных тарифов на транзит российского газа. «В условиях санкций страны ЕС будут еще сильнее конкурировать за российский газ, идущий через ту же Болгарию. И им вовсе не нужны дополнительные тарифы на транзит, которые будут оказывать давление на и без того дефицитные рынки газа Европы и нестабильные цены на него», – поведал экономист.

— Вдобавок Евгений Смирнов опубликовал колонку на тему технической рецессии Европы. «В целом, экономика еврозоны почти перестала расти, тогда как ослабление мировой торговли продолжает наносить ощутимый удар по европейскому экспорту, а жёсткая монетарная политика – по инвестициям. Таким образом, в еврозоне фактически утрачены основные источники экономического роста», – заявил Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов рассказал о том, что Болгария решила выдавить «Лукойл» из страны. «Парадоксально, но нефтепродукты из Болгарии экспортируются преимущественно в США и страны ЕС. Таким образом, «нефтяные» санкции не выполняются, а Болгария чувствует себя на рынке нефти весьма комфортно, в то время как другие страны ЕС продолжают испытывать дефицит энергоносителей», – констатирует эксперт.

— Помимо этого Евгений Смирнов указал на риски поставок российского СПГ в ЕС. Это более низкие температуры зимой, которые будут вести к росту спроса со стороны европейских стран; форс-мажорные отключения на объектах экспорта СПГ, которые могут привести к росту цен на него; отсутствие долгосрочных контрактов для Европы, которое потенциально способно усилить конкуренцию на мировом рынке за спотовый СПГ.

— Ещё Евгений Смирнов рассказал о дилемме в ЕС по поводу стальной продукции из России. «Следует учитывать, что с началом СВО Украина, являвшаяся ранее одним из ключевых поставщиков (вторым после России) стальных полуфабрикатов, фактически перестала их экспортировать, поскольку они производились в основном в регионах, которые отошли к России», – напоминает экономист.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала о ФСБ и Дне работника органов безопасности.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о будущем рынка вторичного жилья в России. «Всегда будет пользоваться спросом жилье в «хороших» районах крупных городов, жилье в старых домах с особым бэкграундом, особой планировкой, конструктивными особенностями (высокие потолки, толстые стены, малоэтажная застройка и другие)», – напоминает эксперт.

— Также Наталья Казанцева спрогнозировала сокращение льготной ипотеки. Согласно её прогнозу, интерес будет смещаться в сторону аренды жилья. «Изменения в ипотечных схемах будут касаться отдельных условий. Пик роста ипотеки ограничится концом текущего года. Спрос постепенно может переместиться на рынок долгосрочной аренды жилья или на ипотечные кредиты на жилье эконом сегмента», — сообщила экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов дал развёрнутый прогноз по инфляции в России на 2024 год. «Для решения проблем инфляции необходимы разворот на 90 градусов денежно-кредитной политики Центробанка (в сторону снижения ключевой ставки и удешевления кредитных ресурсов), а также действенные меры по восстановлению курса рубля», – заявил экономист.

— Также Константин Андрианов даёт практически советы, как сберечь деньги от инфляции и девальвации. «Если вы принимаете решение открыть банковский депозит, то он не должен быть срочным. То есть, без ограничений по времени на снятие. Это даст возможность перевести свои сбережения в случае появления более выгодного предложения по банковскому вкладу», — порекомендовал эксперт.

— Кроме того, Константин Андрианов не советует конвертировать деньги в иностранную валюту. «Я бы вообще не дал бы никаких гарантий, что евро и ЕС будут существовать даже в среднесрочной перспективе. Так что из всех иностранных валют единственным возможным активом конвертации рублей представляется юань. Но, повторюсь, я не сторонник валютных сбережений», — высказался экономист.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой сделал экскурс в историю арабо-израильского конфликта. «Территория Палестины была разделена на восемь частей. Три из них были переданы Еврейскому государству, три — Арабскому. Седьмая часть должна была стать арабским анклавом Яффой на еврейской территории. Восьмая — Иерусалим, как отдельная единица под специальным международным режимом», – рассказывает эксперт.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов рассказал о феномене популярности «Волги» ГАЗ-21. «Когда во дворе видели «Волгу», то всем хотелось ее рассмотреть. Кроме того, в Советском Союзе «Волга» обладала одними из лучших технических характеристик: и скоростных, и по качеству проходимости», – вспоминает эксперт.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал о трендах развития транспорта столицы. «Для того чтобы удовлетворять свои потребности в этом плане, Москва сегодня создает собственную производственную базу. В частности, произошла перезагрузка автомобильного завода «Москвич», а также был заложен завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей», – сообщает эксперт.

— Также Артём Меренков сообщил о дефиците кадров для развития дорожной инфраструктуры. «Очевидно, что быстро ликвидировать такой дефицит нельзя. Постепенно рынок будет насыщаться притоком молодых кадров из вузов и специализированных образовательных учреждений. В России запущены и эффективно работают профильные образовательные проекты», — обнадёживает Артём Меренков.

— Старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина приняла участие в обсуждении экологичного транспорта в Санкт-Петербурге. Она считает, что именно городской электрический транспорт может обеспечить высокий технологический уровень перевозки и достойный уровень пассажирского сервиса, решив при этом часть экологических и социальных проблем.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала, как привлечь в Россию лучших иностранных специалистов. Она уверена, что проще всего привлекать специалистов на развивающихся рынках. В таких странах, как правило, сложнее найти сотрудников с хорошим опытом, но в избытке кандидатов начального уровня (junior, pre-middle, middle), которые пока не востребованы местными компаниями из-за компактности рынка, но готовы быстро учиться и расти в зарубежных проектах.

— Также Екатерина Каштанова ответила на вопросы о зарплатах менеджеров в России: «Средняя заработная плата для профессии менеджер по продажам в Москве в 2023 году составляет 110 тысяч рублей, стартовый уровень заработной платы 55 – тысяч рублей».

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов высказался на тему запрета телефонов в школах. «Чаты gpt активно осваивается школьниками через смартфон при выполнении классных занятий, что существенно снижает качество обучения, а на процесс верификации „плодов“ искусственного интеллекта у учителя просто физически нет времени. Таким образом, запрет позволит не снижать результаты обучения в классе», — говорит эксперт.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина напомнила о традициях празднования Нового года. «1 января на Руси — День Василия Кесарийского. Ритуальным блюдом этого дня был поросёнок. Отсюда желание сытно поесть на Новый год», – поведала эксперт.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ. Вадим Жуков оценил ближайшее будущее туристической отрасли. «С учетом девальвации рубля лейтмотивом прогнозов становится «спрос на зарубежные туры сдерживает слабый рубль, а отдых в России дорожает»», — отмечает доцент.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала об увеличении зарплаты с 1 января 2024 года. Оклады у работников ряда сфер будут проиндексированы на 9,8% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Эта мера касается сотрудников сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

На этой чудесной для любого университета новости мы прощаемся с вами до следующей недели и уходим за тортиком.

