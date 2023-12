В Политехе обсудили применение нового перечня документов Минобрнауки России

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 декабря в Политехническом университете прошёл научно-методический семинар «Применение перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения». Организаторы — Минобрнауки России совместно с Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП).

В семинаре, который проходил в очно-заочной формате, приняли участие представители образовательных, научных, архивных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.

Мы благодарны Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и коллегам, участвующим в разработке перечня документов, которые регламентируют нашу деятельность. Такая колоссальная работа и объем материала восхищает. По количеству участников семинара мы видим, что существует высокая востребованность в таких встречах, в этой информации. Консолидация наших усилий очень важна. Всем успешной работы , — открыл встречу проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев.

Приветственное слово от заместителя министра науки и высшего образования РФ Айрата Гатиятова зачитала заместитель директора департамента государственной службы и административной деятельности Минобрнауки России Бабаева Асият Эминовна. В онлайн-формате собравшихся поприветствовали директор департамента государственной службы и административной деятельности Минобрнауки России Валентина Шалашникова и директор РИЭПП Ирина Ильина.

Семинар вели заведующий центром развития интеллектуального капитала РИЭПП Елена Плеханова и заведующий сектором правовых вопросов научно-технической политики центра правовых исследований РИЭПП Константин Корепанов.

В докладах были представлены основные этапы разработки нового перечня документов, задачи рабочей группы, состав и разделы перечня, отражающие основные вопросы деятельности организаций. Кроме этого, участники встречи рассмотрели научно-методические подходы к разработке перечня документов, его применение, схему построения и многое другое.

Семинар завершился ответами экспертов на вопросы от участников семинара.

