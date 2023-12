В Передовой инженерной школе НГУ создают датчики, контролирующие промышленные объекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 22 декабря состоялось открытие лаборатории «Оптика и сенсорика» Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия» (ПИШ НГУ). Мероприятие стало частью развития процесса разработки новых продуктов и реализации образовательных инициатив по подготовке инженерных кадров, поскольку это уже второе специализированное лабораторное пространство, открытое в ПИШ НГУ в 2023 году.

В церемонии приняла участие вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— В течение очень короткого времени, буквально на наших глазах, Передовая инженерная школа НГУ превращается в мощнейший многоотраслевой научный, инженерный центр. У передовой инженерной школы несколько задач. Это создание и объединение проектных команд, разработка технологических решений для актуальных проблем отраслей, создание линеек востребованных на рынке продуктов. Реализация новой модели совместной деятельности университета и индустриальных партнеров, объединенных выполнением комплексных технологических проектов и подготовкой передовых инженерных кадров. Инженеров, способных к преодолению технологических вызовов общества. Все эти векторы соответствуют задачам инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекта «Наука и университеты» и проекта «Создание сети современных кампусов», интересам развития Новосибирского научного центра и Новосибирской области», — отметила заместитель губернатора.

Одним из партнеров лаборатории выступил Новосибирский завод полупроводниковых приборов (НЗПП) Восток – одно из крупнейших предприятий для приборостроения в Новосибирской области. Генеральный директор НЗПП, Кирилл Ипполитов, также посетил открытие лаборатории.

— Связывая научно-исследовательские институты и, в первую очередь, Институт автоматики и электрометрии с индустрией, мы будем создавать на базе НГУ новые серийные технологические продукты в области фотоники, которые будут продаваться крупнейшим российским потребителям. Первый продукт с одним из индустриальных партнеров мы запускаем в 2025 году. Обладая научно-техническим потенциалом в Академгородке, мы пытаемся связать его с индустрией для серийных внедрений. В такой модели действительно мало кто работает, — подчеркнул руководитель направления «Сенсорика» ПИШ НГУ Иван Шелемба.

Молодые ученые ПИШ НГУ вместе с производственными партнерами будут создавать оптические датчики, с помощью которых можно контролировать температуру, деформацию, давление, угловые перемещения в горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, авиационном и космическом приборостроении, строительстве. Например, сенсоры смогут оперативно в полете передать информацию об изменении давления на корпусе самолета, отслеживать деформации крыла, либо сигнализировать о перепаде давления в трубопроводах, что поможет инженерам быстро реагировать и избегать аварийных ситуаций на производстве.

Оптоволоконные сенсоры дают возможность измерения одновременно в большом количестве точек объекта (плотина, тоннель, скважина, фундамент здания). Также, по сравнению с электронными, они более устойчивы к перепадам температуры, наличию электромагнитных наводок, меньше потребляют энергии.

Помимо этого, новосибирские разработчики будут создавать стенды для метрологических тестов и калибровки устройств для анализа оптического сигнала, а также проводить испытания и сертификацию приборов по стандартам IEC. Данные стенды позволят лучше настраивать характеристики собственных устройств и выявлять точные параметры существующих на рынке устройств для их включения в состав измерительных комплексов.

— У исследователей появляется все больше индустриальных партнеров, которым необходимы новые модификации сенсоров – более компактные, более дешевые, с новыми характеристиками, способные заменить импортные аналоги. Это и есть главная задача Центра компетенций «Оптика и сенсорика» ПИШ НГУ. Еще одной из задач лаборатории станет сокращение сроков разработки новых модификаций измерительных приборов. В центре будут использовать технологии быстрого прототипирования и тестирования, а также вовлекать заказчика в процесс разработки на самых ранних этапах. Сама логика развития центра, коллектив, который мы собрали, дают хорошую уверенность в том, что нам действительно удастся реализовать свои планы, — объяснил приоритетность проекта доктор физико-математических наук, профессор РАН, директор ПИШ НГУ Сергей Головин.

