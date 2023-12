Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Прославленный и старейший военно-медицинский вуз страны отметил день рождения — 225 лет. Петербургская академия — это уникальное учебное учреждение. Оно готовит военных врачей для всех видов и родов войск. За более чем два века здесь воспитали тысячи специалистов, которые представляют гордость не только отечественной, но и мировой науки и медицины. 22 декабря звание Почётного доктора академии получил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Военно-медицинская академия имени была основана в 1798 году по приказу императора Павла I. Она создавалась для обучения и подготовки военных врачей, а также для проведения научных исследований в области медицины. За свою историю академия подготовила множество выдающихся специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной и мировой медицины. Здесь работали такие известные ученые, как Н.И. Пирогов, Н.Н. Бурденко, И.П. Павлов и многие другие. Академия также является одним из центров разработки новых методов лечения и медицинских технологий. Сегодня академия продолжает свою работу, проводя обучение и подготовку военных врачей, медицинских сестер, провизоров и других специалистов для Вооруженных Сил России.

«Вдвойне приятно, что именно в дни юбилея состоялось присуждение мне звания Почетного доктора Военно-медицинской академии, — прокомментировал награждение Андрей Рудской. — Это, безусловно, важный шаг к расширению диалога и всестороннему сотрудничеству между академией, Политехом и Санкт-Петербургским отделением РАН. Я уверен, что существует огромный пласт реальных сложных наукоемких задач, которые мы способны решать вместе за счет усиления системной взаимосвязи самых разных структур, академиков, промышленников, медиков, предпринимателей, политиков».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI