21.12.2023 Styczniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w styczniu dostosowujemy do zmian zachodzących na rynku finansowym.

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w styczniu

W styczniu oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku – oprocentowanie bez zmian, a 3-letnich 6,50%.

Nowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,15%, a 2-letnich 6,40% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,65% dla 4-latek oraz 6,90% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,85% i 7,15% w pierwszym roku.

Marże dla obligacji pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w styczniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-let nicho.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oaz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

W styczniu zdecydowaliśmy się na niewielką obniżkę oprocentowania obligacji oszczędnościowych, dostosowując je do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obniżeniu ulega oprocentowanie obligacji o zapadalności od 1 roku i powyżej, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych marż w kolejnych okresach odsetkowych oraz preferencji dla segmentu detalicznego względem rynku hurtowego

– Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Styczeń przyszłego roku przyniesie możliwość skorzystania z nowych limitów zakupu obligacji w ramach kont: IKE-Obligacje o IKZE-Obligacje.

W 2024 roku limit dla Konta IKE-Obligacje wyniesie 23 472,00 PLN, umożliwiając zakup 234 sztuk obligacji detalicznych. Po spełnieniu warunków ustawowych, od zysku wypracowanego w tego rachunku nie jest pobierany tzw. podatek Belki. Z kolei na Konto IKZE-Obligacje w przyszłym roku będzie można wpłacić w sumie 9 388,80 PLN, co odpowiada 93 sztukom obligacji. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, maksymalna wysokość wpłat wyniesie 14 083,20 zł, co przekłada się na możliwość zakupu 140 sztuk obligacji. Warto podkreślić, że można mieć jednocześnie konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje, bądź tylko jedno z nich, a oferta obligacji detalicznych jest w pełni gwarantowana przez Skarb Państwa. Instrumento oszczędnościowe to najbezpieczniejsza forma gromadzenia kapitału

– dodaje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Od 22 grudnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Tipo obligacji

Oferta de Szczegóły (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia)

Cena sprzedaży

OTS04243-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 PLN

100,00 złprzy zamianie

ROR01251-roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,90 złprzy zamianie

DOR01262-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,40% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,90 złprzy zamianie

TOS01273-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 PLN, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,90 złprzy zamianie

COI01284-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,65%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 PLN

99,90 złprzy zamianie

EDO013410-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,90%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,90 złprzy zamianie

ROS01306-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,85%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

ROD013612-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,15%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

w dowolnym momencie przez Internet w za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay

teléfono por favor:

PKO Bank Polski, número de teléfono: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy.

Bank Polska Kasa Opieki S.A., número de pod: 22 591 22 00.

w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje

Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

