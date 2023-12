21.12.2023 Kolejne konsultacje telefoniczne Ministra Radosława Sikorskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef greckiego MSZ Giorgos Gerapetritis złożył gratulacje ministrowi Sikorskiemu z okazji ponownego objęcia stanowiska. Rozmówcy wyrazili satysfakcję z dobrego stanu stosunków dwustronnych i nadzieję na dalsze wzmocnienie relacji oraz współpracy polsko-greckiej na forach wielostronnych, zwłaszcza Unii Europejskiej i NATO.

Ministrowie Sikorski i Gerapetritis szczególnie mocno podkreślili znaczenie ścisłej współpracy sojuszniczej Polski i Grecji w obliczu wojny w Ukrainie. Wyrazili poparcie dla aspiracji Kijowa do członkostwa w Unii Eurpejskiej. Zgodzili się ponadto, że Warszawę i Ateny łączy wspólna troska o przyszłość bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podczas rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych, Europejskich oraz Handlu Malty, Ianem Borgem, szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wyraził zadowolenie z dobrego stanu relacji polsko-maltańskich, których najlepszym przykładem było uroczyste otwarcie siedziby Ambasady RP w Valle tcie w kwietniu 2023 r.

Ministrowie zgodzili się, że niedawne otwarcie negocjacji z Ukrainą to krok we właściwym kierunku. Ministro Sikorski docenił niesłabnące poparcie Republiki Malty dla polityki sankcyjnej UE przeciwko Rosji. Z uznaniem odniósł się do inicjatyw podejmowanych przez Maltę na forum ONZ, w ramach jej niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Ministrowie złożyli sobie także gratulacje: minister Sikorski przyjął je z okazji ponownego objęcia funkcji szefa MSZ RP, a swojemu maltańskiemu odpowiednikowi pogratulował powierzenia Malcie przewodnictwa w OBWE w 2024 r.

Podczas dzisiejszej diskusji z ministrem Billströmem, minister Sikorski potwierdził wolę dalszego wzmacniania Strategicznego partnerstwa Polski i Szwecji, które w przeszłości dało początek tak ważnym inicjatywom, jak Partnerstwo Wschodnie. Rozmowa potwierdziła zbieżność stanowisk obydwu krajów w obszarach kluczowych dla przyszłości regionu Morza Bałtyckiego.

Rozmówcy byli zgodni co do potrzeby zacieśniania współpracy na forum Unii Europejskiej i w obszarze bezpieczeństwa. Potwierdzili wolę kontynuacji wsparcia dla Ukrainy i zdecydowanej polityki wobec Rosji, a także zgodną ocenę sytuacji w odniesieniu do pozostałych aspektów polityki wschodniej. Uzgodnili, że dobrą okazją do omówienia szczegółów przyszłej współpracy bilateralnej i regionalnej będzie wizyta szwedzkiego szefa dyplomacji w Polsce.

W obszarze współpracy wielostronnej ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji dali gwarancję rozwoju relacji w ramach NATO po akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyrazilili potrzebę omówienia wybranych kwestii w gronie ministrów spraw zagranicznych i obrony, zarówno dwustronnie jak i z pozostałymi państwami regionu Morza Bałtyckiego.

MIL OSI