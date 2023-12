200 студентов-реставраторов из Донбасса прошли стажировку в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР» прошли стажировку 200 студентов из Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. В рамках обучения они дистанционно прослушали лекции, а затем приехали в Москву для отработки практических навыков и сдачи квалификационного экзамена.

«Одна из главных задач прошедшей стажировки — дать молодым талантам возможность узнать о разных аспектах выбранной профессии. Лучше всего это удается сделать на практике, с погружением в реальную работу, но под присмотром наставников. Специалисты с многолетним стажем всегда охотно делятся опытом, а ребята уже обдумывают, как применить полученные знания в будущем и готовятся восстанавливать объекты культурного наследия на своих территориях», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Программа стажировок для студентов-реставраторов из Донбасса начала работу летом, по итогам личного приема Сергеем Собяниным ректора Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николая Зайченко. Первый поток завершил обучение в начале сентября, второй и третий — в октябре и ноябре. Последняя группа из 53 человек закончила стажировку в декабре. Студенты приобрели практические навыки по реставрации памятников каменного зодчества, художественных изделий и декоративных предметов.

В рамках программы ребята получили возможность дистанционно и очно принять участие в мероприятиях по приобретению профессиональных компетенций. Они узнали об истоках сферы реставрации, познакомились с ведущими современными технологиями и пообщались с более опытными коллегами.

Помимо освоения навыков работы с традиционными материалами реставрации, гости столицы посетили такие объекты культурного наследия, как Дом культуры «ГЭС-2» и Северный речной вокзал, увидели результаты труда специалистов. Кроме того, студенты побывали в храме Святых Апостолов Петра и Павла и Новоспасском монастыре. Желающие приняли участие в выставке «ПРОреставрацию» и представили конкурсные работы на суд жюри. Завершающим этапом программы стажировки стал квалификационный экзамен, по итогам которого ребятам вручили свидетельства установленного образца о получении профессии реставратора.

