Финансовые новости: О допуске ряда акций к операциям РЕПО с 22 декабря 2023 года

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 22 декабря 2023 года следующие ценные бумаги:

– акции обыкновенные АО “РБТ” (торговый код – RBTY; ISIN – RU000A105Y55);

– акции обыкновенные ПАО “СИНТЕЗ” (торговый код – KSIN; ISIN – RU0009257182);

– акции привилегированные ПАО “СИНТЕЗ” (торговый код – KSINP; ISIN – RU0006571866);

– акции обыкновенные ПАО “НК “РОСНЕФТЬ” – СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SMNF; ISIN – RU0008012067);

– акции привилегированные ПАО “НК “РОСНЕФТЬ” – СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SMNFP; ISIN – RU000A104321);

– акции обыкновенные ПАО “САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SARN; ISIN – RU0006941721);

– акции обыкновенные ПАО “ЭЛЕКТРОПРИБОР” (торговый код – TZEP; ISIN – RU000A0JQBF8);

– акции привилегированные ПАО “ЭЛЕКТРОПРИБОР” (торговый код – TZEPP; ISIN – RU000A0JQBG6);

– акции обыкновенные АО “АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ” (торговый код – AFMC; ISIN – RU000A0JRAA9);

– акции обыкновенные АО “БЭСК” (торговый код – BESK; ISIN – RU000A0JTB70);

– акции привилегированные АО “БЭСК” (торговый код – BESKP; ISIN – RU000A0JTB88);

– акции обыкновенные ОАО “ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК” (торговый код – VDOK; ISIN – RU000A0JPCJ0);

– акции обыкновенные ПАО “ДОРОГОБУЖ” (торговый код – DGBZ; ISIN – RU0007661674);

допускаются к торгам в режимах торгов РЕПО.



