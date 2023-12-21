Финансовые новости: О допуске ряда акций к операциям РЕПО с 22 декабря 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 22 декабря 2023 года следующие ценные бумаги:
– акции обыкновенные АО “РБТ” (торговый код – RBTY; ISIN – RU000A105Y55);
– акции обыкновенные ПАО “СИНТЕЗ” (торговый код – KSIN; ISIN – RU0009257182);
– акции привилегированные ПАО “СИНТЕЗ” (торговый код – KSINP; ISIN – RU0006571866);
– акции обыкновенные ПАО “НК “РОСНЕФТЬ” – СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SMNF; ISIN – RU0008012067);
– акции привилегированные ПАО “НК “РОСНЕФТЬ” – СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SMNFP; ISIN – RU000A104321);
– акции обыкновенные ПАО “САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ” (торговый код – SARN; ISIN – RU0006941721);
– акции обыкновенные ПАО “ЭЛЕКТРОПРИБОР” (торговый код – TZEP; ISIN – RU000A0JQBF8);
– акции привилегированные ПАО “ЭЛЕКТРОПРИБОР” (торговый код – TZEPP; ISIN – RU000A0JQBG6);
– акции обыкновенные АО “АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ” (торговый код – AFMC; ISIN – RU000A0JRAA9);
– акции обыкновенные АО “БЭСК” (торговый код – BESK; ISIN – RU000A0JTB70);
– акции привилегированные АО “БЭСК” (торговый код – BESKP; ISIN – RU000A0JTB88);
– акции обыкновенные ОАО “ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК” (торговый код – VDOK; ISIN – RU000A0JPCJ0);
– акции обыкновенные ПАО “ДОРОГОБУЖ” (торговый код – DGBZ; ISIN – RU0007661674);
допускаются к торгам в режимах торгов РЕПО.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
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