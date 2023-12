Финансовые новости: Об обновлении параметров индексов акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

№ Код Индекса Валюта расчета Название индекса Коэффициент D (Делитель)

1 IMOEX Рубль Индекс МосБиржи 1 771 049 604,4106

2 RTSI Доллар США Индекс РТС 56 219 912,0342

3 MOEXBC Рубль Индекс МосБиржи голубых фишек 201 608 078,0884

4 MRBC Рубль Индекс МосБиржи 15 1 468 580 463,5230

5 MOEXBMI Рубль Индекс МосБиржи широкого рынка 2 909 682 067,3241

6 RUBMI Доллар США Индекс РТС широкого рынка 90 638 649,2983

7 MOEXOG Рубль Индекс МосБиржи нефти и газа 73 270 562,0885

8 RTSOG Доллар США Индекс РТС нефти и газа 37 740 105,1816

9 MOEXEU Рубль Индекс МосБиржи электроэнергетики 80 586 266,3797

10 RTSEU Доллар США Индекс РТС электроэнергетики 31 787 420,0888

11 MOEXTL Рубль Индекс МосБиржи телекоммуникаций 20 500 243,1769

12 RTSTL Доллар США Индекс РТС телекоммуникаций 6 686 382,3306

13 MOEXMM Рубль Индекс МосБиржи металлов и добычи 107 058 845,9579

14 RTSMM Доллар США Индекс РТС металлов и добычи 50 929 450,1058

15 MOEXFN Рубль Индекс МосБиржи финансов 20 711 324,5822

16 RTSFN Доллар США Индекс РТС финансов 11 912 350,8388

17 MOEXCN Рубль Индекс МосБиржи потребительского сектора 16 859 989,2793

18 RTSCR Доллар США Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли 7 443 824,3439

19 MOEXCH Рубль Индекс МосБиржи химии и нефтехимии 4 578 582,0632

20 RTSCH Доллар США Индекс РТС химии и нефтехимии 4 390 577,3494

21 MOEXTN Рубль Индекс МосБиржи транспорта 71 012 968,1682

22 RTSTN Доллар США Индекс РТС транспорта 29 062 487,6819

23 MOEXINN Рубль Индекс МосБиржи инноваций 115 895 555,0160

24 MOEX10 Рубль Индекс МосБиржи 10 5 804,9100

25 MOEXIT Рубль Индекс МосБиржи информационных технологий 52 507 287,1293

26 RTSIT Доллар США Индекс РТС информационных технологий 23 589 927,8831

27 MOEXRE Рубль Индекс МосБиржи строительных компаний 7 498 379,0051

28 RTSRE Доллар США Индекс РТС строительных компаний 3 146 173,0972

29 MCXSM Рубль Индекс МосБиржи средней и малой капитализации 612 910 811,1163

30 RTSSM Доллар США Индекс РТС средней и малой капитализации 13 045 704,9850

31 EPSI Рубль Субиндекс акций 5 839 377 323,7089

32 MXSHAR Рубль Индекс МосБиржи исламских инвестиций 1 014 290 897,0233

33 IMOEXW Рубль Индекс МосБиржи – активное управление 1 437 369 728,3632

