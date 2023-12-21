Финансовые новости: Об обновлении параметров индексов акций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
|№
|Код Индекса
|Валюта расчета
|Название индекса
|Коэффициент D (Делитель)
|1
|IMOEX
|Рубль
|Индекс МосБиржи
|1 771 049 604,4106
|2
|RTSI
|Доллар США
|Индекс РТС
|56 219 912,0342
|3
|MOEXBC
|Рубль
|Индекс МосБиржи голубых фишек
|201 608 078,0884
|4
|MRBC
|Рубль
|Индекс МосБиржи 15
|1 468 580 463,5230
|5
|MOEXBMI
|Рубль
|Индекс МосБиржи широкого рынка
|2 909 682 067,3241
|6
|RUBMI
|Доллар США
|Индекс РТС широкого рынка
|90 638 649,2983
|7
|MOEXOG
|Рубль
|Индекс МосБиржи нефти и газа
|73 270 562,0885
|8
|RTSOG
|Доллар США
|Индекс РТС нефти и газа
|37 740 105,1816
|9
|MOEXEU
|Рубль
|Индекс МосБиржи электроэнергетики
|80 586 266,3797
|10
|RTSEU
|Доллар США
|Индекс РТС электроэнергетики
|31 787 420,0888
|11
|MOEXTL
|Рубль
|Индекс МосБиржи телекоммуникаций
|20 500 243,1769
|12
|RTSTL
|Доллар США
|Индекс РТС телекоммуникаций
|6 686 382,3306
|13
|MOEXMM
|Рубль
|Индекс МосБиржи металлов и добычи
|107 058 845,9579
|14
|RTSMM
|Доллар США
|Индекс РТС металлов и добычи
|50 929 450,1058
|15
|MOEXFN
|Рубль
|Индекс МосБиржи финансов
|20 711 324,5822
|16
|RTSFN
|Доллар США
|Индекс РТС финансов
|11 912 350,8388
|17
|MOEXCN
|Рубль
|Индекс МосБиржи потребительского сектора
|16 859 989,2793
|18
|RTSCR
|Доллар США
|Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
|7 443 824,3439
|19
|MOEXCH
|Рубль
|Индекс МосБиржи химии и нефтехимии
|4 578 582,0632
|20
|RTSCH
|Доллар США
|Индекс РТС химии и нефтехимии
|4 390 577,3494
|21
|MOEXTN
|Рубль
|Индекс МосБиржи транспорта
|71 012 968,1682
|22
|RTSTN
|Доллар США
|Индекс РТС транспорта
|29 062 487,6819
|23
|MOEXINN
|Рубль
|Индекс МосБиржи инноваций
|115 895 555,0160
|24
|MOEX10
|Рубль
|Индекс МосБиржи 10
|5 804,9100
|25
|MOEXIT
|Рубль
|Индекс МосБиржи информационных технологий
|52 507 287,1293
|26
|RTSIT
|Доллар США
|Индекс РТС информационных технологий
|23 589 927,8831
|27
|MOEXRE
|Рубль
|Индекс МосБиржи строительных компаний
|7 498 379,0051
|28
|RTSRE
|Доллар США
|Индекс РТС строительных компаний
|3 146 173,0972
|29
|MCXSM
|Рубль
|Индекс МосБиржи средней и малой капитализации
|612 910 811,1163
|30
|RTSSM
|Доллар США
|Индекс РТС средней и малой капитализации
|13 045 704,9850
|31
|EPSI
|Рубль
|Субиндекс акций
|5 839 377 323,7089
|32
|MXSHAR
|Рубль
|Индекс МосБиржи исламских инвестиций
|1 014 290 897,0233
|33
|IMOEXW
|Рубль
|Индекс МосБиржи – активное управление
|1 437 369 728,3632
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
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